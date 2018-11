Giovanni Tria | Se l' aumento dello spread persistesse a lungo | mutui più

Giovanni Tria - le voci sul rimpasto : fanno fuori il ministro dell'Economia per salvare il governo? : Come il ministro dell'Economia potrebbero cambiare altri membri del governo. In un più ampio rimpasto potrebbero finire anche il ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli e la ministra della ...

Giovanni Tria : 'La manovra non si tocca'. Cosa c'è dietro la svolta sovranista del ministro dell'Economia : Nel giro di pochi mesi, settimane?, è passato da 'l'Europa è la nostra casa' a 'Ci bastonano per questioni elettorali loro interne, c'è un pregiudizio contro l'Italia' da parte dei suoi partner ...

Paolo Savona ignorato da Pierre Moscovici e Giovanni Tria sulla revisione dei trattati : la furia del ministro : Parole che hanno chiamato in causa il titolare dell'Economia, che ha sottolineato: 'Non ne abbiamo discusso perché la proposta di Savona riguarda la riforma dei Tratti'.

Giovanni Tria all'Eurogruppo : 'Manovra non cambia. Ecco perché attaccano l'Italia' : E ancora, ha aggiunto: 'Penso che uno sforzo debba essere fatto per riportare discussione sulla reale portata del tema', ovvero non solo sul deficit ma sul ' rallentamento dell'economia europea, non ...

Giovanni Tria difende la manovra : "Il deficit era necessario" : "Il programmo del governo non cambia ma c'è la volontà di discutere": lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria, al termine dell'Eurogruppo. "Penso che uno sforzo debba essere fatto per riportare discussione sulla reale portata del tema", ovvero non solo sul deficit ma la discussione deve "tener presente" che "si conferma un rallentamento dell'economia europea non solo italiana". Anzi, in questo contesto, "l'Italia ...

Manovra - la rappresaglia di Paolo Savona e Giovanni Tria contro l'Unione europea : crolla tutto : Teme 'ritorsioni' e 'misure punitive' della Commissione Ue contro l'Italia, Sergio Mattarella . Ma forse Lega e M5s non hanno ancora informato il presidente della 'rappresaglia' che il governo intende ...

Dagospia : Giovanni Tria - trattativa in gran segreto sulla manovra con Pierre Moscovici : Il retroscena lo svela Dagospia.com . E ha come protagonisti il commissario europeo per gli Affari economici, Pierre Moscovici , e il ministro dell'Economia italiano, Giovanni Tria . Moscovici sarebbe, secondo i mercati e i fondi di investimento non europei, l'unico a questo punto in grado di mediare tra l'Unione europea e l'Italia e di evitare ...

Giovanni Tria : "La crescita non è un problema solo italiano. L'Ue non sa contrastare il rallentamento" : Il problema della crescita non riguarda solo l'Italia e i Paesi dell'Unione europea dovrebbero affrontarlo tutti insieme. Ne è convinto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che intervenendo alla presentazione del Rapporto annuale della Fondazione Nord Est, a Padova, ha specificato: "L'Europa non ci sembra consapevole della situazione e sembra incapace di adottare politiche di contrasto al rallentamento economico". Sulla manovra il ...

Pensioni - l'agguato di Giovanni Tria : niente superamento della Fornero? : È chiaro, come scrive Il Giornale , che Tria e più in generale il governo si stiano cautelando qualora le previsioni di crescita dell'economia specificate nella manovra, a fronte di un rapporto ...

Manovra - Giovanni Tria : 'Il tasso di crescita non si negozia. È il risultato di una valutazione tecnica' : 'Il tasso di crescita non si negozia'. Punto. Giovanni Tria i n una nota del ministero dell'Economia sottolinea che la Manovra sui pilastri non può essere cambiata e smentisce categoricamente 'voci e indiscrezioni apparse sui giornali secondo cui il tasso di crescita dell'Italia sia stato o ...

Giovanni Tria : 'Tasso di crescita non negoziabile' : Le stime sul tasso di crescita non si negoziano: non usa giri di parole il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giovanni Tria che in una nota smentisce le indiscrezioni apparse sui giornali secondo cui il tasso di crescita dell'Italia sia stato o sia oggetto di dibattito politico. 'Le ...

Bankitalia presenta il conto dello spread a Giovanni Tria : "Persi già 1 - 5 miliardi - oltre 5 nel 2019". Banche e assicurazioni preparano il paracadute : Sono passati meno di quaranta minuti dall'illustrazione della linea della non colpevolezza davanti al Parlamento quando il vicedirettore generale della Banca d'Italia, Luigi Federico Signorini, spegne e archivia il tentativo di Giovanni Tria, per il quale lo spread costantemente intorno ai 300 punti non è colpa del deficit al 2,4% voluto e difeso strenuamente dal governo. A via Nazionale poco importa soffermarsi sulla genesi. Molto ...

Giuseppe Conte e Giovanni Tria contro l’Ue : “Commissione sbaglia - analisi parziale e non attenta” : Le previsioni d'autunno della Commissione europea non piacciono al governo italiano. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, definisce quella della Commissione una "défaillance tecnica" e una "analisi non attenta e parziale". Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parla di scenario "inverosimile" e mette in dubbio tutti i dati forniti dall'Ue.Continua a leggere

Ecofin - Mario Draghi umilia pubblicamente Giovanni Tria : mandano a casa il governo : Giovanni Tria alla riunione dell' Eurogruppo ha dovuto subire la rampogna di Mario Draghi , italiano e presidente della Bce : secondo l'agenzia Reuters, al ministro dell'Economia è stato ricordato ...