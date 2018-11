Giovane missionario ucciso da tribù indigena su un' isola dell' Oceano Indiano | voleva

huffingtonpost

(Di giovedì 22 novembre 2018) È statosu una remotaindiana, la North Sentinel Island, con ogni probabilità dagli indigeni, i Sentinelesi, unae popolazioni piùte e "incontaminate"a Terra. John Allen Chau,27enne americano, originario di Vancouver, nello stato di Washington,convertirli al cristianesimo: deve, però, aver sottovalutato il pericolo a cui andava incontro.Secondo quanto riportato dai media, il, una volta sbarcato sull', avrebbe prima fatto un giro in canoa con dei pescatori, poi si sarebbe avventurato da solo. Gli indigeni lo avrebbero colpito cone frecce per poi legarlo con una corda e trascinarlo via. Sarebbero stati poi gli stessi pescatori a notare alcuni membria tribù trasportare il suo corpo senza vita.He's a missionary, not a tourist. And the first time they met a colonizer, the British ...