Ginnastica | Coppa del Mondo | Yilin è tornata | show con Derwael a Cottbus Rizzelli decima

Ginnastica - Coppa del Mondo : Lara Mori e Martina Rizzelli ripartono da Cottbus verso le Olimpiadi - grandi novità al maschile : L’Italia sarà presente con ben cinque atleti alla prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica che andrà in scena a Cottbus (Germania) durante il weekend del 22-25 novembre. A Cottbus (Germania) incomincia la corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020, i vincitori delle varie classifiche di specialità staccheranno il pass per la prossima rassegna a cinque: otto tappe in programma, la 43^ edizione del Turnier der Maister ...

Ginnastica - Coppa del Mondo Cottbus 2018 : una competizione diventata cruciale. In palio le Olimpiadi di Tokyo 2020 : La Coppa del Mondo di Ginnastica artistica non sarà più un evento di seconda fascia snobbato dalle atlete di punta perché considerato di poco conto e di intralcio alla preparazione per gli eventi principali della stagione, la corsa verso le Sfere di Cristallo non sarà più derubricata come l’occasione per monetizzare visto il discreto montepremi in palio in queste occasioni ma sarà cruciale nella corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. La ...

Ginnastica - Coppa del Mondo Cottbus 2019-2020 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Nel weekend del 22-25 novembre si disputerà la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica. A Cottbus (Germania) andrà in scena un appuntamento fondamentale per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: il circuito itinerante, composto da ben otto tappe e riservato alle singole specialità, infatti, assegnerà dei pass per i Giochi. I ginnasti che vinceranno il titolo sui vari attrezzi potranno volare ai Giochi a ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : i convocati dell’Italia per la tappa di Cottbus. Ci sono Mori e Rizzelli : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 ripartirà con la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica che si disputerà a Cottbus (Germania) dal 22 al 25 novembre. La 43^ edizione del prestigioso Turnier Der Meister assegnerà i primi punti per la qualificazione dei ginnasti individualisti alla prossima rassegna a cinque cerchi. L’Italia si presenterà all’appuntamento con cinque atleti: Marco Lodadio, fresco ...

Ginnastica - Coppa del Mondo 2019 : si vola a Cottbus - tappa verso le Olimpiadi. Italia con Lodadio e Mori? 5 azzurri in lista : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 ripartirà con la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica che si disputerà a Cottbus (Germania) dal 22 al 25 novembre. Il tradizionale appuntamento in terra teutonica aprirà il circuito riservato alle singole specialità, otto tappe sparse in giro per tutto il Pianeta al termine dei quali verranno assegnati i pass a cinque cerchi agli atleti che riusciranno a primeggiare nelle ...

Ginnastica - riparte la corsa verso le Olimpiadi 2020 : Coppa del Mondo decisiva per le individualiste : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è iniziata in occasione dei recenti Mondiali di Doha dove le squadre salite sul podio si sono qualificate ai Giochi. USA, Russia, Cina tra le donne e Cina, Russia, Giappone tra gli uomini sono riuscite a staccare il pass e così nel Sol Levante potranno essere presenti con una formazione composta da 4 ginnaste/i. I restanti pass per le squadre verranno assegnati in occasione dei Mondiali 2019 che si ...

Ginnastica - Olimpiadi 2020 : la corsa è partita. Assegnati i primi pass - prossime tappe Mondiali 2019 e Coppa del Mondo : l’Italia in lotta! : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è incominciata anche per la Ginnastica artistica, ai Mondiali 2018 sono stati Assegnati i primi pass per la prossima rassegna a cinque cerchi: a essere state premiate con il biglietto aereo per il Sol Levante sono state le formazioni salite sul podio nella gara a squadre, il team event ha espresso i propri verdetti e il 25% dei pass a disposizione ha già un proprietario. Al femminile USA, Russia e Cina; ...