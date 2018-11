Ginecologo obiettore si rifiuta di praticare aborto terapeutico | licenziato

Michele Mariano - unico Ginecologo non obiettore in Molise : "Se per il Papa sono un sicario - allora il mandante è lo stato" : "Io un sicario? Ma che offesa. Io sono un medico che applica una legge dello Stato. E allora chi sarebbe il mandante, lo Stato stesso? Sarei un assassino se le donne le lasciassi morire di aborto clandestino, come avveniva prima della 194". Reagisce così - intervistato da Repubblica sulle parole del Papa - Michele Mariano, unico ginecologo non obiettore in Molise.Dirige il reparto di interruzione volontaria di gravidanza dell'ospedale ...