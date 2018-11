PIERLUIGI GOLLINI DIFFIDA IL GRANDE FRATELLO Vip/ Chiede privacy - e la storia con Giulia Provvedi... - IlSussidiario.net : PIERLUIGI GOLLINI potrebbe entrare nella casa del GRANDE FRATELLO Vip 2018 per rassicurare la fidanzata Giulia Provvedi circa il presunto tradimento

Gf Vip 2018 - nessun confronto tra Deianira Marzano e Giulia Provvedi : "La censura non è solo in politica" (video) : A poche ore dalla messa in onda della dodicesima puntata della terza edizione del Grande Fratello Vip, Deianira Marzano ha annunciato la propria assenza in casa. Il motivo, svelato dalla padrona di casa, Ilary Blasi, è da collegare alla diffida legale del calciatore dell'Atalanta, Pierluigi Gollini, nei confronti della produzione del reality di Canale 5 a trattare l'argomento (il presunto tradimento in una discoteca milanese) per puro ...

Gf Vip - Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini : il tradimento non c’è stato : Lui si dichiara fedele: “Basta falsità, io non ho tradito la mia Giulia”. Stop alla macchina del gossip, la bionda delle Donatella non è stata tradita dal fidanzato Pierluigi Gollini e non farà la fine di Francesco Monte all’epoca dell’Ignazio Moser e Cecilia Roddiguez – gate: lo apprendiamo nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda giovedì 22 novembre. GF Vip, Giulia Provvedi e Pierluigi ...

Fariba Tehrani - mamma Giulia Salemi/ Il rito vodoo con i peli pubici di Cecilia Rodriguez - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : Fariba Tehrani, la mamma di Giulia Salemi, ospite di Casa Signorini ha fatto una macumba per spingere Francesco Monte tra le braccia della figlia

GF Vip - Walter Nudo non ha abbandonato i figli - Pierlugi Gollini : 'non ho tradito Giulia' : Nuovo appuntamento con le notizie sul Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi e Alfonso Signorini, che tornerà stasera in prima serata su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Tatiana Tassara e Pierluigi Gollini. Se l'ex moglie di Walter ha voluto fare chiarezza sul rapporto di Nudo con i figli, il calciatore dell'Atalanta ha rilasciato un'intervista a Spy, il settimanale diretto da Alfonso Signorini, per raccontare la ...

Gf Vip - Monte e Giulia distrutti ma loro sorprendono : “Siamo sempre più vicini” : Giulia e Francesco news: criticatissimi, ma la coppia è sempre più unita al Gf Vip! Francesco Monte e Giulia Salemi sono stati distrutti dai fan dell’ex tronista di Uomini e Donne. A loro questa coppia del Gf Vip 2018 non piace affatto, preferiscono che Francesco concluda l’esperienza da single. Leggendo qua e là i loro […] L'articolo Gf Vip, Monte e Giulia distrutti ma loro sorprendono: “Siamo sempre più vicini” ...

Grande Fratello Vip : Giulia Provvedi faccia a faccia con Deianira - Gollini nega tutto : Giovedì 22 novembre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello VIP, e le anticipazioni che sono trapelate finora, raccontano che dovrebbe essere una serata molto difficile per Giulia Provvedi. Dopo che Ilary Blasi l'ha messa al corrente del gossip che circola sul tradimento che le avrebbe fatto il fidanzato Pierluigi Gollini, tra poche ore la cantante de Le Donatella potrà confrontarsi con colei che ha messo in giro questa voce. La ...

GIULIA SALEMI/ La mamma Fariba Tehrani : 'un rito per far innamorare Francesco Monte' - Grande Fratello Vip - - IlSussidiario.net : GIULIA SALEMI ha vissuto gli ultimi giorni nella casa del Grande Fratello Vip lontana dal 'suo' Francesco Monte. Questa sera i due gruppi saranno riuniti?

GF Vip – Giulia Provvedi è stata tradita? La verità di Gollini : “non sono stato con altre donne” : La verità di Pierluigi Gollini, il calciatore nega di aver tradito Giulia Provvedi mentre la fidanzata si trova al Grande Fratello Vip Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, a Giulia Provvedi sono state riferite le voci sul presunto tradimento del suo fidanzato (VEDI QUI). Secondo la blogger casertana Deianira Marzano, Pierluigi Gollini avrebbe tradito la bionda gieffina in un locale di Milano. Le chiacchiere sul conto del ...

Gf Vip - la mamma di Giulia fa un rito magico per la figlia. E brucia i peli pubici di Cecilia Rodriguez : Da qualche giorno ormai, Francesco Monte e Giulia Salemi sono piuttosto complici nella casa del Gf Vip . Vuoi che i due abbiano capito che devono smetterla di farsi la guerra, ma devono viversi quello ...

Anticipazioni Gf Vip 2018 puntata 22 novembre : confronto tra Giulia e Deianira : Gf Vip 2018, Anticipazioni stasera 22 novembre Le Anticipazioni sulla puntata del Gf Vip 2018 di stasera 22 novembre sono ghiottissime perché anche questa volta il reality show farà incontrare due persone che ne hanno di cose da dirsi. Da una parte infatti ci sarà Giulia Provvedi, dall’altra Deianira Marzano. E non è finita qui: la […] L'articolo Anticipazioni Gf Vip 2018 puntata 22 novembre: confronto tra Giulia e Deianira proviene ...

Gf Vip 2018 - la mamma di Giulia Salemi : "Rito magico per far innamorare Francesco Monte di mia figlia" : La mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, svela al settimanale Spy, in edicola venerdì 23 novembre, tutti i segreti del “rito di preghiera” celebrato in Farsi (la lingua ufficiale della Persia, patria di origine di lei) nel salotto di “Casa Signorini”: «L’ho voluto fare con un solo obiettivo: la felicità di Giulia. Ho chiesto di far nascere l’amore solo se può rendere felice mia figlia, altrimenti meglio che si allontanino. L’ho ...