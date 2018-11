Gf Vip | Dasha si scaglia contro Dandolo dopo lo scoop su Oggi | ' Lasciami in pace'

Grande Fratello Vip 3 : Dasha - la fidanzata di Stefano è incinta? L’indiscrezione : Stasera nuovo appuntamento con il reality di canale 5, Grande Fratello Vip 3 condotto da Ilary Blasi e Alfonso Sgnorini. In prime time tutti incollati davanti al video per seguire le vicende dei concorrenti che sono ormai quasi in dirittura di arrivo. Grande Fratello Vip 3: Dasha è incinta? Ieri sera il giornalista di Oggi e del sito Dagospia ha lanciato sul web una vera e propria bomba sul Grande Fratello Vip 3. I protagonisti del gossip sono ...

Grande Fratello Vip 2018 - Stefano Sala ha scelto tra Benedetta Mazza e la fidanzata Dasha : Stefano Sala ha finalmente fatto chiarezza dentro di sé e, complice anche la divisione in due gruppi che lo sta tenendo lontano da Benedetta Mazza (l’uno in caverna l’altra in casa) il modello concorrente del Grande Fratello Vip 2018 ha capito che l’unica donna che vuole è la sua fidanzata Dasha Dereviankina. Interrogato da Giulia Provvedi che gli chiede: “Ma tu la ami come prima?”, Stefano risponde “Certo, ...

Gf Vip - Alberto Dandolo rivela : "Ecco perché la produzione ha messo in contatto Stefano con Dasha" : Stefano Sala è nella csa del Gf Vip e fuori dl reality ha lasciato sua figlia e la sua compagna Dasha Dereviankina.La bellisima modella ucraiana, da due mesi a questa parte, lo sta supportando nel suo percorso. Anche se Stefano sembra essere piuttosto preso dal'altra donna: Benedetta Mazza. Dasha, però, è convinta che tutto questo sia una messainscena e che la televisione faccia "vedere solo quello che noi voglimo vedere".Dopo questa difesa a ...

Grande Fratello Vip - Stefano Sala : 'Sono sicuro che Dasha mi ami ancora' : Anche quest'edizione del Grande Fratello Vip sta regalando tante emozioni al pubblico di canale 5. Il merito è senza dubbio dei concorrenti che hanno deciso di mettersi in gioco nella casa più spiata d'Italia. Fin dall'inizio i fans del reality hanno notato l'intesa fra Giulia Salemi e Francesco Monte. Nonostante l'ex di Cecilia Rodriguez le abbia ribadito più volte di non essere predisposto a una storia, si concede volentieri delle ore ...

GF Vip 3 - Dasha risponde agli haters : "Se Stefano Sala mi lascerà - vorrà dire che non era l'uomo per me" : Dasha, Stefano Sala e Benedetta Mazza: il triangolo amoroso di questo Grande Fratello Vip 3 si sposta sui social. Dasha, la fidanzata del modello moro, è intervenuta su Instagram per rispondere a coloro che non ritengono genuina la loro storia d'amore. Nonostante un italiano maccheronico, la ucraina, comunque fiduciosa dei sentimenti del suo compagno, ha rivelato: Sfortunatamente, questo è il mondo in cui funziona la televisione: è tutta ...

Gf Vip - Stefano Sala indeciso tra Benedetta e Dasha - la Mazza fa un passo indietro : Al Grande Fratello Vip nel pomeriggio di ieri è avvenuto un chiarimento tra Stefano Sala e Benedetta Mazza sulla loro situazione sentimentale. Il modello e la showgirl emiliana infatti, una volta entrati nella Casa, hanno instaurato un rapporto di forte complicità, tanto che in molti auspicavano che i due diventassero una coppia. Il ragazzo nonostante la forte attrazione che prova per Benedetta, è frenato dal fatto di essere fidanzato con Dasha, ...

Battista svela il complotto tra alcuni concorrenti - Dasha contro il Gf Vip : 'E' una farsa' : Nuovo spazio dedicato alle notizie del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Ilary Blasi in onda ogni lunedì su Canale 5. Le ultime novità si soffermano su Maurizio Battista e Dasha Dereviankina. Se il comico romano ha rivelato che all'interno della casa di Cinecittà ci sarebbero dei vip intoccabili, la fidanzata di Stefano Sala ha scritto un post al vetriolo contro il programma di Canale 5, accusandolo di aver creato il flirt ...

