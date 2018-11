Gf Vip 2018 | la mamma di Giulia Salemi | Rito magico per far innamorare Francesco

Gf Vip 2018 - Pierluigi Gollini : "Giulia Provvedi? Mai tradita" : Il portiere dell'Atalanta Pierluigi Gollini, al centro della cronaca rosa perché accusato di aver tradito la fidanzata Giulia Provvedi, concorrente del “Grande Fratello Vip 3”, parla per la prima volta al settimanale Spy nel numero in edicola da venerdì 23 novembre: Io gioco a calcio, gli altri coi sentimenti delle persone. Non voglio rincorrere il caos mediatico e rischiare di aumentare la popolarità di chi cerca pubblicità: dico solo ...

Grande Fratello Vip 3 diretta puntata 22 novembre 2018 : anticipazioni : "Grande Fratello Vip", il reality prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Ilary Blasi con Alfonso Signorini, stasera, giovedì 22 novembre 2018, in prima serata, su Canale 5, è giunto alla dodicesima puntata.

Grande Fratello Vip 2018 : Stefano Sala papà bis - la fidanzata Dasha è incinta? : Il settimanale 'Oggi', in edicola questa settimana, all'interno della rubrica, Pillole di gossip, ha svelato, forse, un segreto che potrebbe cambiare definitivamente il percorso di vita (e, non solo, all'interno della casa) di uno dei concorrenti più amati dell'ultima edizione del 'Grande Fratello Vip'. Secondo i rumours, Stefano Sala potrebbe diventare padre per la seconda volta. Si legge: Stefano Sala, 28, sta riscuotendo Grande ...

Gf Vip 2018 - la Marchesa d'Aragona : "Walter Nudo? Affinità elettive ma entrambi votati all'amore platonico" : Daniela Del Secco, uscita da qualche settimana dalla casa del 'Grande Fratello Vip', ha rilasciato un'intervista al settimanale 'Mio', ribadendo di volersi confrontare con Walter Nudo, appena uscirà dal gioco: Sicuramente! Parlo in tono amicale, poi si vedrà! E' una persona con cui ho parlato molto, che stimo e ammiro. Abbiamo delle Affinità elettive, anche a livello di cultura. entrambi amiamo la filosofia e condividiamo tanti interessi. ...

Grande Fratello Vip 2018 - Stefano Sala ha scelto tra Benedetta Mazza e la fidanzata Dasha : Stefano Sala ha finalmente fatto chiarezza dentro di sé e, complice anche la divisione in due gruppi che lo sta tenendo lontano da Benedetta Mazza (l’uno in caverna l’altra in casa) il modello concorrente del Grande Fratello Vip 2018 ha capito che l’unica donna che vuole è la sua fidanzata Dasha Dereviankina. Interrogato da Giulia Provvedi che gli chiede: “Ma tu la ami come prima?”, Stefano risponde “Certo, ...

Grande Fratello Vip 2018 : aereo per Francesco Monte : "Stop Giuly come il 9 maggio" (video) : prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018: aereo per Francesco Monte: "Stop Giuly come il 9 maggio" (video) pubblicato su Gossipblog.it 22 novembre 2018 10:43.

Stefano Sala 'lascia' Benedetta Mazza per Dasha Kina/ L'amore per la compagna vince - Grande Fratello Vip 2018 - - IlSussidiario.net : Stefano Sala ha fatto un altro passo indietro al Grande Fratello Vip 2018. Parliamo ovviamente del suo rapporto con Benedetta Mazza, ama ancora Dasha?

Grande Fratello Vip 2018 - Jane Alexander sul fidanzato Gianmarco : «Mi mancherà fare l’amore con lui» : Jane Alexander “So che mi mancherà fare l’amore con lui, è speciale”. Momento di crisi nella casa di Grande Fratello Vip 2018 per Jane Alexander: l’attrice, nel corso di un dialogo con Walter Nudo, è ritornata a parlare della sua relazione con Gianmarco Amicarelli, messa in crisi dal rapporto con l’ex velino Elia Fongaro. Jane, con le lacrime agli occhi, si è, infatti, chiesta cosa sarebbe successo se non avesse partecipato al programma: “Mi ...

Ascolti Tv di martedì 20 novembre 2018 - Azzurri oltre il 20%. Bene le Iene - Il Segreto e Mai dire Gf Vip : La serata di martedì 20 novembre si tinge d'azzurro, grazie alla Nazionale di Mancini che comincia a essere apprezzata sempre di più dai critici e dal pubblico a casa. Questo il verdetto dei dati ...

Grande Fratello Vip 2018/ Il crollo emotivo di Jane Alexander dopo le voci di... - IlSussidiario.net : Grande Fratello Vip 2018: Benedetta Mazza si prepara al distacco da Stefano Sala, Jane Alexander crolla mentre Francesco Monte si sbilancia con Giulia Salemi.

