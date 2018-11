Germania si lavora allo scudo anti-Italia dopo le vicende sulla manovra italiana

blogitalia.news

: RT @Fedele233Fedele: Berlino lavora allo scudo anti-Italia (di M. Cecchini) - profondo : RT @Fedele233Fedele: Berlino lavora allo scudo anti-Italia (di M. Cecchini) - Fedele233Fedele : Berlino lavora allo scudo anti-Italia (di M. Cecchini) - Enki2270 : RT @VittorioBanti: Da una parte FR e GER stringono accordi per escludere l'Italia dall'accesso ai Fondi Europei, dall'altra la Germania stu… -

(Di giovedì 22 novembre 2018)ledelle ultime giornate che hanno visto l’presentare laper due volte con bocciature secche, siad unoUno, uno strumento di pronto intervento per isolare dal contagio di Roma le economie dell’Eurozona. Secondo il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung – che ha visionato documenti del governo tedesco – Berlino lo vuole a tutti i costi e sta premendo per approntarlo in tempi brevi, visto che la situazione finanziariana potrebbe sfuggire di mano e causare rialzi a catena dello spread in Spagna, Portoge altre economie sensibili finendo per provocare una crisi sistemica nell’area euro. Lo strumento c’è: è lo Esm, il fondo così detto Salva Stati presieduto dal tedesco Klaus Regling che ha in pancia una dotazione di 600 miliardi.Si tratta di ...