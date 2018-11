Gas serra | allarme Onu | Nuovo record Intervenire rapidamente

Cambiamenti climatici - emissioni Gas serra : “L’agricoltura può giocare un ruolo da protagonista” : Piero Gattoni, Presidente CIB – Consorzio Italiano Biogas, è intervenuto stamane a Bruxelles ad un meeting moderato dall’europarlamentare e rapporteur della RED2 Sean Kelly e organizzato della Green Energy Platform, aggregazione europea di produttori di biocarburanti coordinata da Farm Europe, think tank impegnato nell’elaborazione di strategie energetiche che si sviluppano a partire dalle economie rurali. Il presidente Gattoni ha dichiarato: ...

Nuovo record di Gas serra : i cambiamenti climatici “avranno conseguenze irreversibili e sempre più distruttive per la vita sulla Terra” : Petteri Taalas, segretario generale dell’agenzia Onu per la Meteorologia (il WMO, World Meteorological Organization) ha lanciato l’allarme: lo scorso anno si sono registrate concentrazioni record di gas serra nell’atmosfera. “I dati scientifici sono inequivocabili: se non si ridurranno rapidamente le emissioni di gas a effetto serra, e soprattutto di CO2, i cambiamenti climatici avranno conseguenze irreversibili e sempre ...

Emissioni di Gas serra - Ispra : previsto leggero incremento nel 3° trimestre del 2018 : Nel terzo trimestre del 2018, la stima tendenziale delle Emissioni dei gas serra prevede un leggero aumento rispetto all’anno precedente, pari allo 0,4% a fronte di una crescita del PIL pari a 0,8%. Si conferma in generale il disaccoppiamento tra l’andamento delle Emissioni e la tendenza dell’indice economico, anche se rispetto al trimestre precedente, per la prima volta dopo diversi anni, si riscontra che ad una riduzione del PIL è associato un ...

“Stabilizzare i Gas serra entro il 2050” : Per limitare il crescente aumento della temperatura terrestre è assolutamente necessario stabilizzare la concentrazione di gas serra nell’atmosfera entro il 2050. E’ quanto emerge dalla ricerca Bruegel uno studio internazionale sostenuto da Fondazione Cariplo e presentata oggi al Centro Congressi Cariplo. Obiettivo far conoscere gli effetti redistributivi delle politiche climatiche. La ricerca evidenzia, infatti, che industria e agricoltura non ...

Biometano - meno Gas serra e più rifiuti “utili” per produrre energia. “Risorsa per l’economia circolare” : Solo nel settore agricolo la produzione di Biometano potrebbe coprire fra poco più di dieci anni il 12% dei consumi attuali di gas. I vantaggi sarebbero economici, ma anche ambientali dato che si tratta di un biocombustibile che si ottiene sia dagli scarti di biomasse di origine agricola, sia dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani derivante dalla raccolta differenziata. A confermarne le potenzialità il Consorzio italiano compostatori ...

CF : Gas a effetto serra - misure per limitare uso sostanze nocive : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Cambiamenti climatici - spaventose proiezioni sull’aumento del livello globale dei mari : 15 metri in più entro il 2300 se le emissioni di Gas serra rimangono elevate : Il livello medio globale dei mari potrebbe aumentare di quasi 2,4 metri entro il 2100 e di 15 metri entro il 2300 se le emissioni di gas serra continueranno a restare elevate, secondo una revisione dei Cambiamenti e delle proiezioni del livello dei mari condotta dai ricercatori della Rutgers University in collaborazione con altri esperti. Dall’inizio del secolo, il livello medio dei mari globali è aumentato di circa 6 cm. Con moderate emissioni, ...

Emissioni di Gas serra - ISPRA : il sistema energetico italiano tra i più efficienti in Europa senza nucleare : Quello italiano è uno dei sistemi energetici più efficienti d’Europa e a minor impatto ambientale in termini di Emissioni di gas serra. Un traguardo importante soprattutto se si considera che in molti paesi europei si ricorre ancora ad un forte utilizzo del nucleare. A dimostrarlo l’ISPRA con lo studio “Emissioni nazionali di gas serra: indicatori di efficienza e decarbonizzazione nei principali Paesi Europei” che mette a confronto l’evoluzione ...

I Gas serra nell euro atmosfera? Sono colpa delle mucche e dei loro rutti al metano : Oggigiorno in europa Sono stimate esserci circa 30 milioni di mucche, mentre in tutto il mondo Sono circa 3 miliardi i bovini e gli ovini da allevamento che rilasciano metano. Le loro esalazioni ...

ONU - RISCALDAMENTO GLOBALE : 4 PERCORSI PER LIMITARLO A 1 - 5 GRADI C/ Come ridurre il Gas serra nell'atmosfera : ONU, quattro PERCORSI per tenere RISCALDAMENTO entro 1,5 C. Ultime notizie, Come ridurre il gas serra nell'atmosfera: ecco il report di oltre 40 esperti(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 09:42:00 GMT)

Google darà i dati sulle emissioni di Gas serra delle città : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ambiente : Google darà i dati sulle emissioni di Gas serra delle città : Google ha cominciato a stimare in via sperimentale le emissioni di gas serra di cinque città, fra le quali Pittsburgh, Buenos Aires e Mountain View in California (dove si trova la sua sede). L’obiettivo è arrivare a fornire una mappa completa delle emissioni di tutte le citta’ del mondo. Lo scrive il sito americano The Atlantic. “Il primo passo per affrontare il cambiamento climatico è creare un registro delle emissioni – ...

Clima - lotta alle emissioni dei Gas serra : greggi sarde modello europeo : Le greggi della sardegna diventano un modello per la lotta ai cambiamenti Climatici in campo europeo. Giovedì a Sassari, nell’area della ricerca del Cnr, saranno presentati i risultati dei primi due anni di attività del progetto europeo SheepToShip Life per individuare i punti critici ambientali della filiera produttiva ovina in modo da mettere a punto un piano di intervento da sperimentare in aziende modello. Si punta a una diminuzione ...

Clima - lo studio : “Danni economici più elevati nei Paesi che emettono più Gas serra” : Maggiore emissione di gas serra, maggiori costi: lo rivela uno studio che prevede che i tre Paesi maggiormente inquinanti, ossia Cina, India e Usa, pagheranno un maggiore prezzo in conseguenza al riscaldamento globale. La ricerca, prima nel suo genere, quantifica il costo sociale del carbonio per ciascuno dei circa 200 Paesi del mondo. E dopo Cina, India e Usa, secondo la ricerca anche i Paesi del Golfo, come l’Arabia Saudita, sono ...