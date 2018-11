fuga dal Btp Italia | neppure i grandi fondi si fidano

Carovita e fuga dalle città : l'ira dei signori nessuno : Parigi «Da quando Macron è al potere è aumentato tutto». La frase più comune tra i «gilet gialli» svela i retroscena della protesta scagliata come un missile sull'Eliseo. Una collera indirizzata sì ...

A 4 giorni dall'ordinanza emessa dal Comune - in fase di abbattimento il manufatto ritenuto abusivo sulle vie di fuga del Teatro Grandinetti : Mentre questa mattina ufficialmente le stagioni di prosa lametine venivano presentate a Catanzaro , con autobus navetta che la sera degli spettacoli trasporteranno gli spettatori lametini nel ...

Scuola - UDU : studenti in fuga dal Sud - no all’aumento delle disuguaglianze : Riceviamo e pubblichiamo comunicato stampa di UDU (Unione degli Universitari) in merito al flusso migratorio di studenti dalle regioni del Sud verso quelle del Nord: la disuguaglianza si accentua. Comunicato UDU – Secondo l’ultimo articolo di Scuola 24 nell’anno accademico 2017/2018, su 1 milione e 600mila ragazzi iscritti negli atenei d’Italia, oltre 1 su 4 (circa 400mila) era fuori sede. Questa stima viene confermata anche ...

La fuga dall'Italia degli investitori esteri : da aprile 65 - 3 miliardi di titoli di stato in meno : Gli investitori esteri hanno sempre meno interesse a detenere titoli di stato italiani. La fotografia che ci restituisce Bankitalia è quella di una vera e propria fuga degli investitori non residenti dell'Italia, iniziata subito dopo le elezioni che hanno portato alla formazione del governo Lega M5s.Secondo i dati comunicati nel supplemento dedicato al fabbisogno e al debito pubblico che contiene i dati aggiornati allo scorso mese di ...

Le criptovalute sprofondano ed è fuga dalle società collegate : Roma, 15 nov., askanews, - Prosegue e si aggrava l'ondata di cadute delle 'criptovalute', con un effetto traino che si autoalimenta nel crollo del Bitcoin, il più noto di questi prodotti e che dopo ...

Ansia per Dalila - 16 anni - da sette mesi in fuga con una persona più grande : Dalila Di Rocco, 16 anni, si è allontanata da casa a Sesto Fiorentino, lo scorso 16 aprile. La ragazza è fuggita con una persona più grande con la quale in precedenza si era allontanata da casa. Il padre: "Ho paura che sia trattenuta contro la sua volontà".Continua a leggere

Twitter - le testimonianze dei tanti Vip in fuga dall'inferno della ricca California : In quale mondo è illegale?', Ha scritto. Siddiqui, che ha lasciato il Pakistan dopo un tentativo di rapimento fallito di cui incolpa dei potenti militari per le sue frequenti critiche sui social ...

Chi l’ha visto anticipazioni 14 novembre : in fuga dall’orco incontrato in rete : Chi l’ha visto anticipazioni 14 novembre – Nella prima serata di oggi, il programma di Federica Sciarelli ritorna su Rai 3 per i nuovi casi di scomparsa e cronaca italiana. Al centro della puntata la storia di Maria Henselmann, la ragazzina fuggita a 13 anni dalla Germania. Le anticipazioni di Chi l’ha visto ripercorrono la sua storia, dall’incontro con l’orco fino al lieto fine. Chi l’ha visto anticipazioni ...

Federico Ruffo - attentato sventato a casa del giornalista Rai : «Benzina sul pianerottolo - messi in fuga dal cane» : Federico Ruffo, il giornalista Rai al momento impegnato nella conduzione su RaiTre di Il Posto Giusto, vittima di un'intimidazione. Come riportato da Leggo, stanotte, attorno alle 4.30 del...

Meghan Markle - dalle liti alla fuga della segretaria personale : Non c'è ancora nessuna sintonia tra Meghan Markle e la dura vita di corte. La neo-duchessa di Sussex e moglie del principe Harry, resta fortemente legata alla realtà anglo-americana, anche se oramai è ...

Ladro tenta la fuga a Loano ma cade dal terzo piano : è gravissimo : Si è concluso nel peggiore dei modi un tentativo di furto in via Fogazzaro a Loano. Un uomo di nazionalità straniera, M. R. di 23 anni, secondo le prime ricostruzioni avrebbe tentato una via di fuga ...

Giordania - 11 morti e 4mila evacuati per le inondazioni improvvise. Turisti in fuga dall’antica città di Petra : Almeno 11 persone sono morte in Giordania, per le inondazioni improvvise dovute alle forti piogge che hanno colpito l’antica città desertica di Petra. Il governo di Amman ha reso noto di aver provveduto all’evacuazione di circa 4mila persone – tra cui molti Turisti – che erano rimaste bloccate dalle inondazioni. La polizia sta tra gli altri continuando a cercare le due sorelline che hanno perso padre e sorella ...