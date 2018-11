Francia | ucciso di botte a 9 anni perchè non voleva fare i compiti

Tragedia in Francia : ex difensore del St. Etienne ucciso in una sparatoria : Tragedia a Le Seyne-sur-Mer: l’ex difensore del St. Etienne Gomis è stato ucciso in una sparatoria a soli 19 anni William Gomis, ex difensore del St. Etienne, è stato ucciso la scorsa notte in una sparatoria a Le Seyne-sur-Mer. Il 19enne è stato colpito mentre si trovava in macchina con un 14enne, ucciso anche lui, in uno scontro a fuoco che la polizia ritiene legato a un regolamento di conti nell’ambiente del traffico di ...