Francesco Monte e Giulia Salemi si ritrovano dopo la separazione in casa | baci

Francesco Monte vittima di un incantesimo? Parla Fariba Tehrani : Giulia Salemi mamma: Francesco Monte è sotto l’effetto di una magia La terza edizione del Grande Fratello Vip è piena di rivelazioni che, come sempre, partono da persone esterne al programma. Questa volta è il turno della madre di Giulia Salemi che ha rivelato, in anteprima sul settimanale Spy, che Francesco Monte è stato stregato da Cecilia Rodriguez. No, Fariba Tehrani non fa assolutamente riferimento alla bellezza della modella ...

Gf Vip 2018 - Ivan Cattaneo : "Francesco Monte e Stefano Sala? Voglio lanciarli come cantanti" : Ivan Cattaneo ospite sabato 24 novembre a Verissimo, si confida con grande trasporto e racconta un periodo molto difficile della sua adolescenza: “A 13 anni mi ero innamorato di un ragazzo, ma all’epoca avevo letto sui giornali che questi omosessuali, definiti ‘mostri’, per innamorarsi e curare la loro imperfezione, dovevano diventare donne. Quindi, per avere questo ragazzo pensavo di dover diventare una donna, anche se non lo volevo, e ...

Grande Fratello Vip - Marco Ferri dice la sua sulla turbolenta relazione di Francesco Monte : Nella casa del Grande Fratello Vip sembra scoppiato l'amore tra Francesco Monte e Giulia Salemi. La prima coppia della casa sta vivendo questo flirt tra alti e bassi, visto che i litigi sono sempre dietro l'angolo. Non fanno altro che punzecchiarsi a vicenda, per poi lasciarsi travolgere dalla passione. Secondo alcuni, Monte è un abile stratega che sta cercando un modo per avere le telecamere puntate addosso. Dello stesso parere anche Ivan ...

Gf Vip 2018 - la mamma di Giulia Salemi : "Rito magico per far innamorare Francesco Monte di mia figlia" : La mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, svela al settimanale Spy, in edicola venerdì 23 novembre, tutti i segreti del “rito di preghiera” celebrato in Farsi (la lingua ufficiale della Persia, patria di origine di lei) nel salotto di “Casa Signorini”: «L’ho voluto fare con un solo obiettivo: la felicità di Giulia. Ho chiesto di far nascere l’amore solo se può rendere felice mia figlia, altrimenti meglio che si allontanino. L’ho ...

GFVIP : la mamma di Giulia Salemi ha bruciato i peli pubici di Cecilia Rodriguez per far innamorare Francesco Monte! Guarda il VIDEO : I peli pubici di Cecilia Rodriguez bruciati in diretta tv dalla mamma di Giulia Salemi per far innamorare Francesco Monte della figlia. Una scena davvero sconcertante andata in onda a Casa Signorini. Francesco Monte... L'articolo GFVIP: la mamma di Giulia Salemi ha bruciato i peli pubici di Cecilia Rodriguez per far innamorare Francesco Monte! Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Francesco Monte confessa la sua paura al Grande Fratello Vip 3 : Francesco Monte ha sbagliato al GF Vip 3? La sua paura Un altro momento di crisi per Francesco Monte al Grande Fratello Vip 3. Il tronista in queste ore è stato particolarmente malinconico e sulle sue. Il motivo? Un sogno che lo ha fatto riflettere. L’ex tronista ha ammesso di aver sognato il Fratello in questi giorni e di averlo visto arrabbiato con lui. A Martina Hamdy, Monte ha confessato che nel sogno il Fratello lo rimproverava per ...

GF Vip - la verità sul messaggio aereo sospetto a Francesco Monte : 'Mi dicono fermati' : Nel corso della giornata di ieri, abbiamo visto che un aereo, contenente un messaggio in codice per Francesco Monte, ha sorvolato la casa del Grande Fratello Vip. L'ex protagonista di Uomini e donne in un primo momento è apparso visibilmente scosso e quasi non ha capito cosa avessero voluto dirgli gli amici che avevano fatto partire quell'aereo, anche se poi ha decifrato la frase in codice, capendo la verità e cosa avevano voluto dirgli, così ...

Vorrei averti vicino! Il messaggio d'amore di Francesco Monte a Giulia Salemi : Nel corso dell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, i concorrenti sono stati divisi in due gruppi. Giulia Provvedi, Francesco Monte, Stefano Sala, Jane Alexander, Walter Nudo e Martina Hamdy sono stati mandati in caverna, mentre Giulia Salemi, Silvia Provvedi, Andrea Mainardi, Benedetta Mazza e Lory Del Santo sono rimasti in casa. Una separazione dolorosa per alcuni vip ma che pare stia facendo ...

Grande Fratello Vip - il messaggio segreto per Francesco Monte : il mistero sul significato - lo sa solo lui : A movimentare il pomeriggio di oggi, mercoledì 21 novembre, degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip sono stati i continui aerei che hanno sorvolato il cielo di Cinecittà. In particolare, un ...