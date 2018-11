Francesco Monte confessa la sua paura al Grande Fratello Vip 3

GF Vip - la verità sul messaggio aereo sospetto a Francesco Monte : 'Mi dicono fermati' : Nel corso della giornata di ieri, abbiamo visto che un aereo, contenente un messaggio in codice per Francesco Monte, ha sorvolato la casa del Grande Fratello Vip. L'ex protagonista di Uomini e donne in un primo momento è apparso visibilmente scosso e quasi non ha capito cosa avessero voluto dirgli gli amici che avevano fatto partire quell'aereo, anche se poi ha decifrato la frase in codice, capendo la verità e cosa avevano voluto dirgli, così ...

GFVIP : è arrivato un aereo con una data per Francesco Monte. Giulia Salemi preoccupata. Leggi il significato della data : In queste ore, un aereo ha sorvolato la casa del ‘Grande Fratello Vip 2018‘. I tre più cari amici di Francesco Monte – Teresa, Filippo e Luca – hanno fatto avere un messaggio al... L'articolo GFVIP: è arrivato un aereo con una data per Francesco Monte. Giulia Salemi preoccupata. Leggi il significato della data proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Vorrei averti vicino! Il messaggio d'amore di Francesco Monte a Giulia Salemi : Nel corso dell’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, i concorrenti sono stati divisi in due gruppi. Giulia Provvedi, Francesco Monte, Stefano Sala, Jane Alexander, Walter Nudo e Martina Hamdy sono stati mandati in caverna, mentre Giulia Salemi, Silvia Provvedi, Andrea Mainardi, Benedetta Mazza e Lory Del Santo sono rimasti in casa. Una separazione dolorosa per alcuni vip ma che pare stia facendo ...

Grande Fratello Vip - il messaggio segreto per Francesco Monte : il mistero sul significato - lo sa solo lui : A movimentare il pomeriggio di oggi, mercoledì 21 novembre, degli inquilini della casa del Grande Fratello Vip sono stati i continui aerei che hanno sorvolato il cielo di Cinecittà. In particolare, un ...

Francesco Monte riceve un aereo 'polemico' dai suoi amici : 'Stop con Giuly' : Francesco Monte ha ricevuto uno strano messaggio da parte dei suoi più cari amici: su uno striscione legato ad un aereo che ha sorvolato la Casa del Grande Fratello VIP, c'era scritta una frase che ha fatto arrabbiare molto Giulia Salemi. Le persone care al pugliese, infatti, gli hanno consigliato di lasciar perdere l'influencer e di proseguire l'avventura nel reality da solo, perché è così che i fan vogliono vederlo. Questo episodio ha ...

Francesco Monte in lacrime per Giulia Salemi : “Ho capito delle cose” : Gf Vip, Francesco Monte e Giulia Salemi: qualcosa è cambiato Francesco Monte avverte la mancanza di Giulia Salemi. Lo ha ammesso. Non sembra possibile, eppure l’ex tronista ha fatto un grande passo avanti. Ha sempre cercato di trattenere quello che provava per lei, senza lasciarsi andare a grandi effusioni e invece adesso si è sbilanciato. […] L'articolo Francesco Monte in lacrime per Giulia Salemi: “Ho capito delle cose” ...

Francesco Monte scrive a Giulia Salemi : “Per me è difficile…” : GF Vip: Francesco Monte scrive un biglietto a Giulia Salemi Domani sera andrà in onda una nuovissima puntata della terza edizione del Grande Fratello Vip. E in questa occasione la conduttrice Ilary Blasi annuncerà chi il pubblico a casa ha deciso di eliminare tra Walter Nudo e Jane Alexander. In base agli ultimi sondaggi circolati on line pare che a rischiare maggiormente l’eliminazione sia proprio quest’ultima. Andrà davvero così? ...

Veronica Satti sta per tornare su Instagram : le nuove parole su Francesco Monte : Veronica Satti torna su Instagram? Le nuove parole sul caso Monte Questa sera Veronica Satti dovrebbe tornare su Instagram. Lo ha rivelato nella trasmissione Ultime dalla casa condotta da Emanuela Gentilin. Ospite in studio per commentare la nuova edizione del Grande Fratello Vip, non potevano mancare riferimenti alla sua vita e agli ultimi avvenimenti. E […] L'articolo Veronica Satti sta per tornare su Instagram: le nuove parole su ...

Grande Fratello Vip - Francesco Monte e Giulia Salemi si stanno rovinando. Marco Ferri : 'Storia deleteria' : Nella puntata di oggi, martedì 20 novembre, di Mattino 5 si sono affrontati, come di consueto, gli argomenti più caldi emersi dalla diretta di ieri sera del Grande Fratello Vip . Uno tra questi è ...

Gf Vip - Francesco Monte piange e confessa : 'Ho paura di amare' : L'undicesima puntata del Grande Fratello Vip, che ha visto tra le tante cose l'eliminazione di Ivan Cattaneo, ha visto anche al centro delle discussioni per l'ennesima volta Francesco Monte e la simpatia nata all'interno della Casa con Giulia Salemi. Alle domande di Ilary Blasi e Alfonso Signorini che chiedevano delucidazioni su questo rapporto, Francesco ha dichiarato di non essere innamorato della Salemi. Al termine della puntata l'ex tronista ...

Grande Fratello Vip news - Francesco Monte si arrabbia con Giulia Salemi | Video : Ieri sera il primo argomento della nuova puntata del Grande Fratello Vip è stata la relazione tra Francesco Monte e Giulia Salemi. La conduttrice Ilary Blasi ha mostrato due rvm che hanno riepilogato le varie liti accadute in settimana. Nel Video, inoltre, c’erano anche le opinioni dei loro coinquilini, che di certo non hanno usato parole dolcissime. Francesco e Giulia hanno difeso la loro conoscenza, annunciando finalmente il tanto ...

GF Vip - Francesco Monte piange e confessa : “Ho paura…” : Francesco Monte del Grande Fratello Vip confessa di aver paura dell’amore Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della terza edizione del GF Vip, e ne sono successe un po’ di tutti i colori. Andando nel dettaglio, Ivan Cattaneo è stato eliminato per un soffio dal popolare reality show vip, e in più la conduttrice Ilary Blasi ha annunciato la prima finalista: Silvia Provvedi. Proprio quest’ultima ha avuto la meglio su ...

Grande Fratello Vip - il web contro Francesco Monte per le parole su Giulia Salemi : Francesco Monte è uno dei personaggi più discussi della terza edizione del Grande Fratello Vip, tanto da dividere spesso l’opinione pubblica. Basta pensare che durante l’undicesima puntata del reality-show, il nome del tarantino è finito in cima ai trend topic su Twitter. Critiche social all'ex tronista Il pubblico dei social non ha riservato sconti ad uno dei concorrenti che poteva sembrare favorito per la vittoria finale. Gli utenti del web ...

Francesco Monte e Giulia Salemi non convincono? Critiche a Mattino 5 : Mattino Cinque: Francesco Monte finge con Giulia Salemi? Francesco Monte e Giulia Salemi continuano a non convincere. Oggi a Mattino 5, gli opinionisti di Federica Panicucci hanno avanzato una serie di dubbi sulla sincerità di Francesco Monte e sul reale interesse del tronista. In molti infatti non hanno visto la giusta sincerità in questo rapporto nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip 3. Anche Marco Ferri, compagno di ...