Foto-identificazione per tutelare i delfini nel golfo di Taranto

romadailynews

: RT @Italiaambiente: Golfo di Taranto, tutelare i delfini con la foto-identificazione: lo studio @StampaCnr @unibait @JonianDolphin https://… - Inserandipity : RT @Italiaambiente: Golfo di Taranto, tutelare i delfini con la foto-identificazione: lo studio @StampaCnr @unibait @JonianDolphin https://… - BLIND_DATA24 : RT @Italiaambiente: Golfo di Taranto, tutelare i delfini con la foto-identificazione: lo studio @StampaCnr @unibait @JonianDolphin https://… - Italiaambiente : Golfo di Taranto, tutelare i delfini con la foto-identificazione: lo studio @StampaCnr @unibait @JonianDolphin… -

(Di venerdì 23 novembre 2018)perneldiperneldi. A Farlo sono i ricercatori dell’Istituto di sistemi e tecnologie industriali per il manifatturiero avanzato del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Stiima, ex Cnr-Issia) di Bari e del Dipartimento di Biologia dell’Università di Bari Aldo Moro e la Jonian Dolphin Conservation, nell’ambito di una ricerca che apre nuovi orizzonti per la tutela e la conservazione dei cetacei nel Mediterraneo.Lo studio, pubblicato su Scientific Reports (gruppo Nature), ha consentito, grazie alle più moderne tecniche di Computer Science, di riconoscere in maniera inequivocabile numerosi individui di Grampo (Grampus griseus), che frequentano assiduamente il Mar Ionio settentrionale.Il risultato è stato conseguito grazie all’attività di monitoraggio svolta dal ...