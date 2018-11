Forte maltempo in arrivo nel weekend e neve sulle Alpi

Maltempo Puglia : temporali e vento Forte - disagi nella notte in Salento : Il Maltempo non concede tregua al Salento: temporali e vento forte hanno generato disagi soprattutto legati alla caduta di alberi sulle strade. A Lecce e Maglie i fulmini hanno provocato fiammate ai cavi dei tralicci elettrici. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per liberare le strade e per mettere in sicurezza gli impianti di pubblica illuminazione. Ieri un treno delle Ferrovie del Sud Est è deragliato dopo aver investito un grosso ...

Maltempo : vento Forte autostrada A24 Roma-Teramo : Astral Infomobilità rende noto che si registra “vento forte sull’autostrada A24 Roma-Teramo tra il bivio per il Grande Raccordo Anulare e Castel Madama” e raccomanda di “prestare attenzione.” L'articolo Maltempo: vento forte autostrada A24 Roma-Teramo sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo Estofex - Forte maltempo al Sud Italia : attenzione a nubifragi - forte vento - grandine e tornado : Allerta Meteo – Dopo una notte di forte maltempo in tutt'Italia con freddo e neve al nord e forte scirocco e nubifragi al Centro-Sud, proprio qui l'emergenza sembra proseguire anche oggi, martedì 20 novembre. Estofex (European Storm Forecast Experiment), infatti, ha lanciato una pesante Allerta di livello 2 per il Sud Italia, l'estremo sud della Croazia, la Bosnia Erzegovina, il Montenegro, l'Albania e l'estremo nord-ovest della Grecia

Maltempo Puglia - vento Forte : treno deraglia nel Leccese : Forti raffiche di vento si sono abbattute su Parabita, in provincia di Lecce, provocando danni ingenti a strutture private ma fortunatamente nessun ferito. Nella medesima località il crollo di un albero su un treno in transito sulla tratta Casarano – Novoli delle Ferrovie del Sud Est ne ha provocato il deragliamento: a bordo solo macchinista e capotreno, entrambi illesi. L'articolo Maltempo Puglia, vento forte: treno deraglia nel Leccese ...

Maltempo Napoli : vento Forte - vetri in frantumi in una via del centro : Forti raffiche di vento si stanno registrando a Napoli. I vetri di alcune finestre sono andati in frantumi nella centrale Via Cervantes a due passi dal Municipio e dalla Questura. In Campania è in vigore l”allerta arancione’ a partire dalle 17 di oggi e per le successive 24 ore. Il sindaco di Napoli ha disposto per domani la chiusura delle scuole e analogo provvedimento è stato adottato da altri comuni. Domani resteranno chiusi anche ...

Allerta Meteo - Italia flagellata dal Ciclone Mediterraneo : neve e freddo al Nord - Forte maltempo con lo scirocco al Centro/Sud : Allerta Meteo – E' arrivato sull'Italia il Ciclone Mediterraneo che sta letteralmente dividendo in due il nostro Paese: a Torino cade nevischio con +3°C e Genova in riva al mare è ad appena +5°C, mentre a Napoli abbiamo +18°C sotto la pioggia e a Palermo soffia un forte vento di scirocco con raffiche di 75km/h e la temperatura è di +21°C. Sbalzi che diventeranno ancor più marcati nella mattinata di domani, Martedì 20 Novembre

Forte maltempo in Campania : scuole chiuse domani 20 Novembre a Napoli : Allerta meteo Campania e Napoli: scuole chiuse domani Martedì 20 Novembre nel capoluogo La perturbazione di origine atlantica in azione sull'Italia sta portando un brusco peggioramento sulla...

Allerta Meteo - Forte maltempo sull'Italia per il ciclone : nuovo pesantissimo avviso della protezione civile - allarme arancione in 7 Regioni per Martedì 20 Novembre : Allerta Meteo – Dalle prossime ore l'Italia sarà al centro di un complesso scenario di tempo perturbato: diffusi e forti temporali su diverse Regioni del centro-sud, specie quelle del versante tirrenico, deboli nevicate a quote collinari e di fondovalle su alcune zone del nord, e rinforzo della ventilazione su gran parte del paese, con particolare riferimento all'ingresso di intense correnti di bora sull'alto versante adriatico

Protezione Civile : maltempo sull'Italia domani - fenomeni anche di Forte intensita'. Previsioni e allerte. : Nella giornata di domani avremo ancora l'azione di questo vortice ciclonico giunto oggi sulla penisola, che apporterà maltempo e anche venti forti su molte regioni. Particolarmente colpite le zone...

Maltempo : in Veneto stato di attenzione per Forte vento nelle Prealpi : Venezia, 19 nov. (AdnKronos) - In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, come da avviso meteo emesso oggi, il Centro Funzionale Decentrato della Regione del Veneto, al fine di garantire un monitoraggio costante della situazione e la massima prontezza operativa del

Allerta Meteo - Forte maltempo sull'Italia : duro avviso della protezione civile per Lunedì 19 Novembre [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Un'area depressionaria, in arrivo sul Mediterraneo occidentale, nelle prime ore di domani, Lunedì 19 Novembre, raggiungerà la Sardegna, determinando tempo perturbato sull'isola con rovesci e temporali, in estensione, nel corso del pomeriggio, alle regioni centrali, specie sui versanti occidentali. Nel contempo i venti tenderanno a rinforzare dai quadranti meridionali al centro-sud, in rotazione da nord-est sulle regioni

Maltempo - Forte pioggia in Salento : grave incidente stradale : Un’ondata di Maltempo sta interessando il Salento, con temperature in forte calo e piogge diffuse che creano disagi alla circolazione stradale. Proprio all’asfalto reso viscido dalla pioggia sembra essere dovuto un grave incidente stradale avvenuto stamattina, alle 9, sulla Provinciale che collega Aradeo a Noha, frazione di Galatina: una donna di 46 anni ha perso il controllo della sua auto finendo fuori strada. Sul posto sono giunti ...