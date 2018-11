Formula 1 | ufficiale Kubica pilota titolare della Williams nel 2019

Formula1 - GP del Vietnam dal 2020 - ora è ufficiale : Era nell'aria , ora è ufficiale: la Formula 1 correrà in Vietnam, ad Hanoi. Liberty Media ha comunicato l'introduzione del nuovo GP a partire dal 2020: la lunghezza del circuito sarà di 5.565 km, con ...

Nissan ha debuttato in pista dando il via alla nuova partnership con Royal Dutch Shell PLC durante i test pre-stagione per il campionato ABB FIA Formula E. Il team e.dams è in pista per tre giornate di prove al circuito Ricardo Tormo di Valencia in Spagna, assieme agli altri 10 team che si affronteranno nella

Nel giorno dell'inizio dei test pre-stagione, la Formula E annuncia che Bosch sarà partner ufficiale per i prossimi tre anni dell'unico Campionato per monoposto totalmente elettriche. Questo traguardo, che prende il via nella quinta stagione del Campionato elettrico, rafforza l'obiettivo di Bosch di diventare leader dell'elettromobilità.