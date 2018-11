Formula 1 | la Ferrari e una maglietta per salutare Raikkonen | ' We love Kimi' E lui

Fernando Alonso addio alla Formula 1/ "Con la Ferrari la mia vittoria più bella - magari torno fra un anno…" - IlSussidiario.net : Fernando Alonso addio alla Formula 1: "Con la Ferrari la mia vittoria più bella, magari torno fra un anno…". Ultima gara per il pilota spagnolo

Formula 1 - Raikkonen saluta la Ferrari : "Una grande famiglia" : Quello di Abu Dhabi sarà il 151° Gran Premio della storia di Kimi Raikkonen sulla Ferrari : una storia lunga otto stagioni in Formula 1 e che ha anche portato il Mondiale piloti del 2007 . Una storia ...

Formula 1 Brasile - la Mercedes vince anche il Mondiale costruttori : Ferrari ancora deludenti [FOTO] : 1/15 Photo4/LaPresse ...

Formula 1 - GP Brasile. Hamilton dopo le libere : 'Ferrari la più pericolosa - meglio se piove' : "Giornata dai due volti? Cosa abbiamo fatto stamattina? E' stata una giornata normale, abbiamo svolto il tutto programma previsto e la macchina ha dato sensazioni migliori rispetto al Messico". Il ...

Formula 1 - Robert Kubica : “Tra pochi giorni deciderò quello che voglio fare. Può esserci un futuro anche in Ferrari” : Manca ancora qualche tassello nel completare l’elenco completo dei piloti che parteciperanno al prossimo Mondiale di Formula 1. Un sedile vuoto pare esserci ancora in Williams, dove non dovrebbe essere riconfermato il russo Sirotkin, anche a causa della mancanza dell’importante budget economico avuto nella scorsa stagione. Al suo posto potrebbe arrivare Robert Kubica ed il pilota polacco è stato intervistato da Motorsport.com ed ha ...

Formula 1 - Raikkonen : 'L'addio alla Ferrari? Forse perché non parlo italiano - hanno aspettato 8 stagioni' : Ben diverso, dunaue, da quello che nei paddock di tutto il mondo risponde sempre con frasi molto sintetiche. Insomma, stiamo imparando a consoscere l'altra faccia di Iceman . E come potete vedere dal ...

Formula 1 - GP Brasile. Hamilton : 'Interlagos circuito difficile. Red Bull e Ferrari ora più vicine a noi' : Con la tranquillità di chi sa di aver fatto il suo dovere con successo, il campione del mondo Lewis Hamilton ha parlato nel giovedì che ha aperto il lungo weekend del GP del Brasile , penultimo appuntamento del Mondiale 2018. Con tanto di occhialino da prof, il britannico ha parlato ...

Formula 1 - GP Brasile 2018. Il punto sulla stagione Ferrari a due gare dal termine del mondiale : Le monoposto Ferrari e Mercedes sono sempre più vicine La rincorsa della Rossa è iniziata nel 2014 quando l'introduzione della Power Unit ha aumentato il divario con la rivale Mercedes. Anno dopo anno ...

Formula 1 - l'ad Camilleri : '2018 sfortunato per la Ferrari. Il 2019 sarà migliore' : 'Il 2018 per Ferrari in Formula 1 è stato un anno sfortunato. La stagione non è finita, faremo il massimo fino alla fine. È stato comunque il migliore anno dal 2008'. Lo ha detto Louis Camilleri, ...

Formula 1. Hamilton festeggia il quinto Mondiale. In Messico vince Verstappen davanti alle Ferrari : alle spalle del campione del mondo arriva Ricciardo che lo passa, con spiattellamento e uscita di pista della Mercedes, al giro 47. Al giro successivo Vettel mischia le carte: sosta e ultrasoft. ...

DIRETTA Formula 1 GP MESSICO/ F1 gara live : vince Verstappen - le Ferrari a podio - Hamilton campione del mondo! : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara Gp MESSICO 2018 Città del MESSICO live: vincitore e podio, cronaca e ordine d'arrivo della corsa (oggi domenica 28 ottobre).(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 21:49:00 GMT)

DIRETTA Formula 1/ F1 streaming video SKY prove libere FP1 live : match point Hamilton - ma la Ferrari... : DIRETTA FORMULA 1 prove libere FP1 e FP2 live Gp Messico 2018 Città del Messico: tempi e classifica delle due sessioni in programma (oggi venerdì 26 ottobre)(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 16:19:00 GMT)

Formula 1 - GP Messico. Raikkonen in conferenza : 'Tra Ferrari e Mercedes hanno fatto la differenza i dettagli' : La Ferrari riparte in Messico dal successo di Kimi Raikkonen ad Austin con l'obiettivo di mettere un altro sigillo su un Mondiale che probabilmente si chiuderà comunque proprio domenica con il quinto ...

Formula 1 - in Usa abbiamo finalmente rivisto la vera Ferrari? : In aggiunta al termine della gara sono stati riscontrati dei danni al fondo della vettura del campione del mondo che sono costati altri preziosi decimi. Si vocifera che, prima della gara, la ...