Floppy disk del ' 95 sulla Stazione Spaziale Europea | la scoperta dell' attuale comandate

(Di giovedì 22 novembre 2018)Internazionale riemerge una reliquia tecnologica: sono stati trovati vecchi, alcuni compatibili con sistemi operativi del 1995. Li ha scovati l'comandante, l'astronauta Alexander Gerst'Agenzia(Esa)."Ho trovato un armadiettoche probabilmente non veniva aperto da un po' di tempo...", scrive Gerst su Twitter, allegando la foto di un contenitore di.I found a locker on the @Space_Station that probably hasn't been opened for a while... / Ich habe hier auf der #ISS ein Fach gefunden, das vermutlich schon seit einer Weile nicht mehr geöffnet wurde... #SpaceStation20thpic.twitter.com/XOc3FS8tMm — Alexander Gerst (@Astro_Alex) November 20, 2018 Uno di questi è per la versione di Windows 95, un paio hanno la dicitura 'Crew Personal Support Data', con i nomi di Shep e ...