Flavio Insinna | l' affetto di una collega | ' Avere persone come lui vuol dire tanto'

Blastingnews

: LEredità dolori reumatici e diarrea: ciò che nessuno aveva notato sullo show di Flavio Insinna - #LEredità #dolori… - zazoomblog : LEredità dolori reumatici e diarrea: ciò che nessuno aveva notato sullo show di Flavio Insinna - #LEredità #dolori… - zazoomnews : LEredità dolori reumatici e diarrea: ciò che nessuno aveva notato sullo show di Flavio Insinna - #LEredità #dolori… - BlitzQuotidiano : L’Eredità, Loredana non risponde alla domanda più semplice: Flavio Insinna scolvolto -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Lunedì 19 novembre Luisa Corna è stata protagonista di un'intervista al programma condotto da Caterina Balivo, 'Vieni da me' in cui ha avuto modo di porre l'accento sui momenti importanti della sua carriera lavorativa. La Balivo ha voluto sottolineare che parliamo di una delle poche artiste dotate di grande poliedricità visto che Luisa è attrice e cantante. In questi anni la bellissima cantante ha deciso di trascurare il mondo della televisione per concentrarsi sulla sua vera passione, la musica: è impegnata in alcuni progetti musicali.Non è un caso che la Corna nelle stagioni precedenti ha preso parte al programma 'Tale e Quale Show' dove ha avuto la possibilità di mettersi a confronto con prove difficili, imitando artisti di un certo rilievo. Inoltre in due occasioni ha lavorato a livello cinematografico, una delle quali sotto la regia di Gabriele Salvatore: ma i milioni di ...