Fiorentina | gol pazzesco di Gerson in allenamento VIDEO

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Milan bloccato dalla Florentia - goleade di Juventus - Fiorentina e Roma nella settima giornata : settima giornata ricca di gol quella della Serie A di Calcio femminile. In attesa del posticipo domenicale tra Orobica ed Atalanta Mozzanica (ore 12.30), sono state ben 25 le marcature messe a segno in questo turno. Cominciamo però dal risultato più sorprendente ovvero il pareggio 1-1 del Milan capolista contro la neo promossa Florentia. Non è bastato, infatti, il gol di Valentina Bergamaschi al 68′ a regalare i tre punti alle ragazze di ...

Infortunio Pezzella - tegola per la Fiorentina : problema durante l’allenamento con l’Argentina : Infortunio Pezzella – La Fiorentina ha comunicato che nel corso dell’allenamento di ieri con la propria nazionale il difensore German Pezzella ha riportato un Infortunio muscolare a carico della coscia sinistra. Già in giornata sono stati svolti esami strumentali in Argentina e hanno confermato una lesione tra primo e secondo grado a carico del bicipite femorale. Il calciatore farà rientro a Firenze nelle prossime ore per iniziare il ...

Frosinone - Pinamonti-gol : la freccia dell'Arciere fa male alla Fiorentina : Una freccia che colpisce al cuore. A scoccarla è un "Arciere" che sembrava aver smarrito la sua mira infallibile, quella che lo aveva reso l'astro nascente del vivaio dell'Inter. Ma adesso Pinamonti ...

Frosinone-Fiorentina - Pioli : 'Questi punti persi pesano - non sappiamo gestire le partite. Simeone? Il gol arriverà' : Ai microfoni di Sky Sport, Pioli ha analizzato il match: "Purtroppo non chiudiamo le partite e on più non le sappiamo gestire, abbiamo commesso troppi errori. Se lasci queste partite aperte, può ...

Serie A - Frosinone-Fiorentina 1-1 : gol di Benassi e Pinamonti : Il tempo si incaricherà di chiarire se sarà scalata o meno verso le zone tranquille della classifica, ma intanto il Frosinone dimostra ancora una volta di possedere un carattere d'acciaio riprendendo ...

Serie A - Fiorentina beffata dal Frosinone : apre Benassi - supergol Pinamonti all'89' : Mezzo passo falso per la Fiorentina , che in casa del Frosinone viene fermata sull'1-1 nell'anticipo del 12° turno di A. La squadra di mister Pioli passa in vantaggio con Benassi al 2' della ripresa, ...

Highlights Frosinone-Fiorentina 1-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Primo tempo non esaltante, ma ricco di occasioni per Frosinone e Fiorentina. In sostanza sono stati meglio i viola che sono andati vicino al gol con Simeone, Biraghi e Benassi, i quali però hanno trovato davanti a loro uno Sportiello decisamente pronto. I ciociari hanno avuto anche loro alcune occasioni soprattutto sfruttando i calci di […] L'articolo Highlights Frosinone-Fiorentina 1-1. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene da ...

Serie A Frosinone-Fiorentina diretta live : gol Benassi - vantaggio viola! [FOTO e VIDEO] : 1/27 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Frosinone-Fiorentina diretta live : gol Benassi - vantaggio viola! [FOTO e VIDEO] : 1/27 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Frosinone-Fiorentina diretta live : gol Benassi - vantaggio viola! [VIDEO] : Frosinone-Fiorentina diretta live – La gara dello Stirpe tra Frosinone e Fiorentina apre la dodicesima giornata del campionato di Serie A. Longo deve rinunciare a Ciano, fermato in settimana da un problema muscolare, e sceglie Vloet a supporto del tandem Campbell-Ciofani. Tra i viola, nessuna sorpresa rispetto alla formazione pronosticata alla vigilia. Gerson vince il ballottaggio con Fernandes; in attacco, Pjaca parte ...

Fiorentina - Antognoni : 'A Pjaca mancano serenità e gol' : Giancarlo Antognoni, dg della Fiorentina , ha parlato a Sky Sport della situazione di Marko Pjaca: 'Cosa gli manca? Tranquillità e qualche gol. Il calcio è un gioco di squadra e per potersi esprimere su livelli ottimali i calciatori devono anche avere una ...

Juventus - Del Piero sul gol di Ronaldo al Manchester United : 'Il mio alla Fiorentina era più difficile' : ... una prodezza che Alessandro Del Piero " storico ex capitano bianconero " ha commentato così nel post partita negli studi di Sky Sport : "Tutto parte da un movimento di Cristiano in profondità su una ...

Fiorentina-Roma 1-1 Highlights - il VIDEO e i gol della partita. Al rigore di Veretout risponde Florenzi nel finale : Si è concluso sul punteggio di 1-1 l’anticipo tra Fiorentina e Roma, valido per l’undicesima giornata di Serie A 2018-2019. Un calcio di rigore di Veretout, assegnato per atterramento di Olsen su Simeone, porta in vantaggio i padroni di casa nel primo tempo; nel finale di partita, però, è Florenzi a sistemare almeno una parte delle cose in casa giallorossa, con un sinistro al volo che gela il Franchi. Di seguito le Highlights ...

Highlights Serie A Fiorentina-Roma 1-1. Video Gol - pagelle e tabellino del match : Nel primo tempo la partita dà ragione alla Fiorentina per via di un episodio molto controverso che fino a questo momento sta decidendo il match. Al 30′ un retropassaggio sanguinoso da parte di Under regala la sfera a Simeone che prende il tempo ad Under chevlo atterra in area. Per l’arbitro Banti non ci sono […] L'articolo Highlights Serie A Fiorentina-Roma 1-1. Video Gol, pagelle e tabellino del match proviene da Serie A News ...