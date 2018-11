FINANZA Le carte truccate di Francia e Germania svelate dalla Fed - IlSussidiario net

Antitrust - la FINANZA nei supermarket : si indaga su ‘cartello’ per strozzare i panettieri. La denuncia : ‘Spreco enorme’ : Ogni giorno in Italia si buttano 13mila quintali di pane fresco. Colpa delle abitudini degli italiani? In minima parte, perché il monumentale spreco è più probabilmente il frutto avvelenato di un “cartello” tra big della distribuzione che, grazie a contratti-capestro, strozza i panificatori e contribuisce ad alimentare lo sperpero. Per accertarlo la Guardia di finanza oggi ha bussato alle porte di queste catene della grande distribuzione: ...