Fifa 19 | disponibile la SBC della J-League! Podolski e Jo come premi!

Fifa 19 : disponibile la SBC della Bundesliga! Gnabry e Caligiuri come premi! : EA Sports ha attivato nella serata del 22 novembre le sfide creazione rosa di due campionati, e la prima è quella relativa alla Bundesliga! Quest’anno ci sono due novità per questo tipo di SBC: Il premio non è più un giocatore fisso selezionato da EA Sports ma un pacchetto “Player Pick – Scelta giocatore”, in […] L'articolo Fifa 19: disponibile la SBC della Bundesliga! Gnabry e Caligiuri come premi! proviene da I ...

Fifa 19 Patch 1.05 – Title Update 4 : nuovo aggiornamento disponibile su PC : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, già disponibile dal 20 novembre per la versione PC, arriverà con ogni probabilità la prossima settimana su PS4 ed Xbox One Ecco di seguito le note di rilascio con tutte le novità! (traduzione dall’inglese in corso. Aggiorna l’articolo) Ciao fan di Fifa, Offerta! Sony Playstation Plus […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.05 – Title Update 4: nuovo aggiornamento disponibile ...

Fifa 19 Patch 1.04 – Title Update 3 : nuovo aggiornamento disponibile anche su Console : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, già disponibile dal 6 novembre per la versione PC, sta arrivando stamattina anche su Console! Ecco di seguito le note di rilascio con tutte le novità! Ciao fan di Fifa, L’ultimo aggiornamento di Fifa 19 è disponibile e queste sono le modifiche apportate Per maggiori dettagli […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.04 – Title Update 3: nuovo aggiornamento disponibile ...

Fifa 19 : Michael Duffy “Player of the Year” : card disponibile dal 16 novembre negli obiettivi settimanali : Sabato 11 novembre la PFA Ireland (PFAI), l’associazione dei calciatori irlandesi, ha assegnato alcuni premi, in collaborazione con EA Sports e fra questi c’è stato l’annuncio del vincitore del “Player of the Year“, il giocatore dell’anno: in questa categoria il successo è andato all’esterno sinistro del Dundalk, Michal Duffy. A differenza di quanto accaduto negli anni […] L'articolo Fifa 19: ...

Fifa 19 : nuovo aggiornamento Companion App disponibile. E’ adesso possibile riscattare l’accesso alla Weekend League dall’app! : EA Sports ha rilasciato il 9 novembre un nuovo ggiornamento della Companion App di Fifa 19 destinati ai dispositivi con sistema operativo iOS o Android. Vediamo in dettaglio quali sono le modifiche apportate, elencate nelle note di rilascio pubblicate da EA Sports Ehi fan di Fifa, Il nuovo aggiornamento per Fifa 19 Companion App è […] L'articolo Fifa 19: nuovo aggiornamento Companion App disponibile. E’ adesso possibile riscattare ...

Fifa 19 Patch 1.04 – Title Update 3 : nuovo aggiornamento disponibile su PC - : EA Sports ha rilasciato un nuovo aggiornamento di Fifa 19. La Patch, del peso di 1.17 Gigabyte è al momento disponibile per la versione PC mentre arriverà su console probabilmente nel corso della prossima settimana. Ecco di seguito le note di rilascio con tutte le novità, al momento in lingua inglese. Hey Fifa Fans, The latest Title Update […] L'articolo Fifa 19 Patch 1.04 – Title Update 3: nuovo aggiornamento disponibile su PC, ...

Fifa 19 : disponibile la SBC della Liga Nos! Herrera e Salvio come premi! : EA Sports ha attivato nella serata del 5 novembre le sfide creazione rosa di due campionati, e la prima è quella relativa alla Liga Nos! Quest’anno ci sono due novità per questo tipo di SBC: Il premio non è più un giocatore fisso selezionato da EA Sports ma un pacchetto “Player Pick – Scelta giocatore”, […] L'articolo Fifa 19: disponibile la SBC della Liga Nos! Herrera e Salvio come premi! proviene da I Migliori di ...

Fifa 19 : disponibile la SBC della MLS! Rooney e Piatti come premi! : EA Sports ha attivato nella serata del 5 novembre le sfide creazione rosa di due campionati, e la prima è quella relativa alla MLS! Quest’anno ci sono due novità per questo tipo di SBC: Il premio non è più un giocatore fisso selezionato da EA Sports ma un pacchetto “Player Pick – Scelta giocatore”, in […] L'articolo Fifa 19: disponibile la SBC della MLS! Rooney e Piatti come premi! proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 19 : disponibile la SBC della Serie A! Dzeko e Skriniar come premi! : EA Sports ha attivato nella serata del 2 novembre le sfide creazione rosa di due campionati, e la prima è quella relativa alla Serie A! Quest’anno ci sono due novità per questo tipo di SBC: Il premio non è più un giocatore fisso selezionato da EA Sports ma un pacchetto “Player Pick – Scelta giocatore”, […] L'articolo Fifa 19: disponibile la SBC della Serie A! Dzeko e Skriniar come premi! proviene da I Migliori di ...

