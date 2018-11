Fifa 19 | 1050 Fifa Points in regalo da Sony Playstation per alcuni account!

imiglioridififa

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - EnricoRaikonen : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - TuGfe_ : EL puto fifa 19 para 360 a 1050 peso HAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHJAHAHAHAHAHAHAHAHAHHHHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAAHHAHAHAHAA - TGProClub : RT @Brescia_eSports: Brescia eSports & @Gruppo_Italtelo con @_moiraviaggi organizzano Italtelo Fifa Championships ?? -

(Di venerdì 23 novembre 2018)utenti PS4 in questi giorni stanno ricevendo inSi tratta di un’iniziativa promozionale diriservata adaccount selezionati, come già accaduto lo scorso anno su18 Da sottolineare che, dopo la notifica, possono volerci dai 2 ai 14 per l’accredito deisul proprio account Ecco …L'articolo19:indaperproviene da I Migliori di