Fiat Fastback | nuovi dettagli e FOTO inedite del SUV-Coupé più desiderato del momento

Fiat Fastback - Nuove foto della Suv coupé : L'ottavo prototipo realizzato appositamente per il Brasile dalla Fiat è la Fastback, una Suv coupé dalle linee inedite per la Casa del Lingotto. L'impostazione estremamente muscolosa della carrozzeria del prototipo viene alleggerita da una coda con montante particolarmente inclinato: alcuni dettagli derivano dal pick-up Toro, come l'impostazione del frontale, mentre altri particolari, come appunto la coda, sono totalmente inediti per il marchio ...

Fiat Fastback : la Casa del Lingotto stupisce tutti svelando a sorpresa il suo primo SUV coupé [FOTO] : Il Gruppo Fiat-Chrysler svela al Salone di San Paolo il primo SUV coupé della sua storia Con grande sorpresa di pubblico e addetti ai lavori, la Casa del Lingotto svela in anteprima al Salone di San Paolo (Brasile) l’inedita Fiat Fastback, prototipo di SUV coupé che anticipa il modello di serie che verrà proposto per il mercato del Sud America. Il primo SUV coupé del Gruppo FCA segna una vera e proprio svolta per Fiat-Chrysler: la vettura ...