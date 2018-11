Ferma il treno per non investire due cagnolini | macchinista eroe

Il treno si rompe e si Ferma in aperta campagna : l’odissea di 600 passeggeri di Italo : Ieri pomeriggio un treno dell'alta velocità Milano-Napoli si è rotto e si è ferma to in aperta campagna nel Piacentino. Già la partenza dalla Stazione Centrale era stata ritardata di 45 minuti per un guasto alla linea.Continua a leggere

Polizia francese Ferma treno italiano per rimandare indietro migrante : ferrovieri dicono no : Il nuovo caso di respingimento senza avvertire le autorità italiane scoperto dai ferrovieri italiani nella stazione francese di Modane. La Polizia locale avrebbero cercato di far salire su un convoglio italiano diretto a Torino un migrante e che a loro dire era arrivato irregolarmente dall'Italia. L'uomo però non aveva né documenti né soldi per il biglietto e in Italia nessuno ne sapeva niente.Continua a leggere