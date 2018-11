Fedez mostra un del dettaglio sul look di Chiara Ferragni

X Factor - Luna e la dedica d'amore per Fedez - il giudice mostra l'anello e... cosa dice in diretta : Fedez anche quest'anno ha spezzato il cuore ad una concorrente: Luna ha dedica to, infatti, al giu dice una canzone: 'lo sai che io ti amo veramenteee' ma lui in diretta lo ha mostra to...

X Factor - Luna e la dedica d'amore per Fedez - il giudice mostra l'anello e... : Fedez anche quest'anno ha spezzato il cuore ad una concorrente: Luna ha dedica to, infatti, al giudice una canzone 'lo sai che io ti amo veramenteee' ma lui in diretta lo ha mostra to e ha fatto capire ...

A X Factor Fedez mostra la fede a Luna. Mara Maionchi impazzisce per Anastasio che canta i Pink Floyd in italiano : Sherol e Anastasio che si confrontano con mostri sacri come Whitney Houston e Pink Floyd, la riscoperta della canzone d'autore italiana, l'addio all'ultimo baluardo rock di questa edizione di X-Factor. Il quarto Live sarà ricordato non solo per le esibizioni dei concorrenti in gara, ma anche per alcune uscite impreviste dei giudici. Prima Mara Maionchi si galvanizza ascoltando Another Brick In The Wall, ricordando con entusiasmo gli anni della ...