Fedez | Chiara Ferragni e lo sguardo perfido di Leone | mamma e papà scherzano così

Fedez - Chiara Ferragni e lo sguardo perfido di Leone : mamma e papà scherzano su Instagram : Da quando Fedez e Chiara Ferragni sono diventati genitori di Leone, anche il piccolo è diventato una vera e propria star dei social. Su Instagram, infatti, i 'Ferragnez' pubblicano...

Roberto Cavalli attacca brutalmente la Ferragni in intimo - il silenzio di Chiara e la replica di Fedez sui social [FOTO] : Chiara Ferragni criticata apertamente da Roberto Cavalli, dopo la polemica con Stefano Gabbana un altro stilista attacca la fashion blogger: la replica di Fedez Chiara Ferragni posta una foto in intimo, sponsorizzando il marchio di lingerie di cui è testimonial, ma un commento in particolare attira l’attenzione dei fan dell’influencer. È quello dello stilista italiano Roberto Cavalli, che con un messaggio breve e conciso ...

Chiara Ferragni - ecco l'albero di Natale dei Ferragnez. Fedez : «Ma non è un po' presto?» : A casa di Chiara Ferragni l'albero di Natale è già pronto. Chiara Ferragni è la settima donna più influente al mondo in fatto di moda, ma se...

Chiara Ferragni - il Financial Times la inserisce tra le top 7 ultra-influencer mondiali - battuta Rihanna e Fedez scherza così : Chiara Ferragni tra le top ultra-influencer mondiali davanti a dei mostri sacri come Rihanna, Ariana Grande e Blake Lively. Le anticipazioni del Financial Times sulla graduatoria...

CHIARA FERRAGNI - NIENTE AMBROGINO D'ORO/ La moglie di Fedez si consola con Leone e vola a Parigi - IlSussidiario.net : CHIARA FERRAGNI non riceverà l'AMBROGINO D'ORO. La fashion blogger bocciata, insigniti invece Elio e le Storie Tese e Massimo Bottura

