FBI | fra i 13 peggiori ricercati per crimini contro i bambini ci sono anche due donne

Blastingnews

(Di giovedì 22 novembre 2018) Nel 2004 l’FBI ha messo in campo una task force speciale chiamata ECAP, Endangered Child Alert Program, che ha lo scopo di individuare le persone coinvolte nell'abuso sessuale deie nella produzione di pornografia infantile. In collaborazione con il Centro nazionale per iscomparsi e sfruttati, l'ECAP ha stilato una lista di persone sconosciute chestate viste in video e fotografie po*nografiche che coinvolgevano. Nell’elenco che segue vitutte le notizie possibili e le immagini dei, che per il momento non hanno un nome ma uno pseudonimo.