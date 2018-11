Farmaci | Novartis assume 100 ‘millennials’

meteoweb.eu

: Degenerazione maculare. Corte UE boccia ricorso Novartis contro Aifa: legittimo utilizzo oftalmico “off-label” di A… - CarnevaliG : Degenerazione maculare. Corte UE boccia ricorso Novartis contro Aifa: legittimo utilizzo oftalmico “off-label” di A… - LucaPisano : Degenerazione maculare. Corte UE boccia ricorso Novartis contro Aifa: legittimo utilizzo oftalmico “off-label” di A… - EIPGeu : Degenerazione maculare. Corte UE boccia ricorso Novartis contro Aifa: legittimo utilizzo oftalmico “off-label” di A… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) “Abbiamo un piano di assunzioni di circa 100 ‘under 30’ il prossimo anno. Che è un segnale forte al Paese e all’occupazione. E fra l’altro li selezioneremo utilizzando sistemi di artificial intelligence che sanno ‘pescare’ nei social media i profili di cui abbiamo bisogno”. Lo ha annunciato Pasquale Frega, Country President diin Italia, oggi a Roma alla presentazione dello studio ‘Il valore (e i valori) diper il sistema – Paese’, realizzato da The European House – Ambrosetti. “Stiamo unendo le nuove tecnologie – ha spiegato – a un processo selettivo per portare a casa giovani talenti che sappiano contribuire alla causa dell’azienda, i profili di cui siamo maggiormente alla ricerca sono neolaureati in discipline scientifiche che andranno a occupare una serie di posizioni ...