La sorella maggiore della volontariaCostanza Romano rapita in Kenya chiede che la suanon venga più contattata dai. "Silenzio,pace,speranza e forza" chiede ladella 23enne milanese. "Non condivideremo nessuna informazione finchénon sarà a casa". "Vi preghiamo di smetterla di cercare di contattarci perché non siamo unacui piace stare in Tv o sui giornali", sottolinea Giulia Romano, la sorella di Sivia.(Di giovedì 22 novembre 2018)