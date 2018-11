: Dossier #Libia: il dialogo è l'unica soluzione per la pace. Voglio ringraziare personalmente il Presidente Giuseppe… - AngeloTofalo : Dossier #Libia: il dialogo è l'unica soluzione per la pace. Voglio ringraziare personalmente il Presidente Giuseppe… - raspa90 : RT @repubblica: Facebook fa la pace con l'Agenzia delle Entrate, accordo da 100 milioni di euro [news aggiornata alle 18:11] - Cyber_Feed : • Cyber News • #Facebook, pace col Fisco e paga 100mln -

"Abbiamo raggiunto un accordo con l' Agenzia delle Entrate per definire l' accertamento in corso. Agiamo in conformità alle leggi locali in Italia e in tutti i Paesi in cui operiamo e continueremo a collaborare con tutte le autorità italiane". Così un portavoce diItaly commenta l'accordo raggiunto con ile ilmento di oltre 100 milioni di euro. "Siamo orgogliosi -conclude- del nostro impegno verso l'Italia a sostegno della crescita delle imprese locali e dell' ecosistema digitale nel suo complesso"(Di giovedì 22 novembre 2018)