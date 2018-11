huffingtonpost

: Facebook ammette di aver assunto una società per indagare su Soros - contribuenti : Facebook ammette di aver assunto una società per indagare su Soros - MauroDelCorno : RT @jacopo_iacoboni: Incredibile. Facebook ammette di aver messo sotto contratto Definers (un’azienda legata ai repubblicani) e di averle… - HuffPostItalia : Facebook ammette di aver indagato su Soros -

(Di giovedì 22 novembre 2018)diassoldato la società di ricerca e consulenza Definers Public Affairs per indagare sull'88enne miliardario guru della finanza George. "Nel 2018, l'investitore e filantropo Georgeha attaccatodurante un discorso a Davos, definendoci una minaccia per la società. Non avevamo mai sentito prima da lui simili critiche e volevamo capire se aveva motivazioni finanziarie. Definers hasu questo usando informazioni pubbliche", scrivein un comunicato pubblicato sul suo blog.E' stato il New York Times a rivelare cheaveva "impiegato una società di analisi di orientamento repubblicano, la Definers per screditare gli attivisti critici, in parte collegandoli al finanziere George". Dalle indagini della Definers, indica il social media, è emerso chefinanziava alcune coalizioni di attivisti ...