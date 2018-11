F1 – Verstappen minimizza gli spintoni ad Ocon in Brasile | “reazione normale | avrei

sportfair

(Di giovedì 22 novembre 2018) Dall’incidente conal prossimo appuntamento del campionato mondiale di F1: le dichiarazioni di Maxnella conferenza stampa del Gp di Abu Dhabi L’ultimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno 2018 andrà in scena domenica, ma già da oggi i piloti si trovano ad Abu Dhabi per le conferenze stampa. Con Lewis Hamilton e la Mercedes vincitori rispettivamente del titolo mondiali piloti e del titolo mondiale costruttori, l’ultimo round della stagione sul circuito di Yes Marina potrà regalare grandi emozioni solo in vista del puro spettacolo. photo4/Lapresse A commentare l’ultimo round della stagione anche Max. L’olandese ha spiegato davanti alla platea di giornalisti ancora una volta le dinamiche dell’incidente con Estebandurante il Gp del. “Vi piace il melodramma, eh? – ha esordito il ...