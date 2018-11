F1 – Lite Ocon-Verstappen | Perez si schiera dalla parte del compagno di squadra

F1 – Altro che scintille! La Lite con Verstappen è ormai alle spalle : le parole di Ocon in conferenza stampa ad Abu Dhabi : Esteban Ocon si lascia alle sp alle quanto accaduto due settimane fa in Brasile con Max Verstappen : le parole del francese della Force India in conferenza stampa ad Abu Dhabi E’ iniziato il weekend del Gp di Abu Dhabi : i piloti hanno incontrato oggi la stampa sul circuito di Yas Marina dove hanno raccontato le sensazioni con le quali arrivano all’ultima gara della stagione 2018. Nella seconda parte della conferenza stampa sono ...

Giuseppe Balboni - probabile Lite per questioni di droga : il 16enne reoconfesso “pistola per difendermi” : Un piccolo debito per questioni di droga e poi la lite degenerata in omicidio: questa la prima ipotesi del movente dietro la morte del sedicenne Giuseppe Balboni, ucciso per mano di un coetaneo. Il minorenne, al termine di un lungo interrogatorio, ha confessato di aver usato la pistola detenuta legalmente dal padre: l’aveva portata con sé per difesa. Il genitore sarà denunciato per omessa custodia dell’arma. Il pm della Procura per i ...