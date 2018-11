F1 | GP Abu Dhabi 2018 | le 5 risposte che dovrà darci l’ultima gara della stagione

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : il programma e gli orari del fine settimana. Come vederlo in tv su Sky e TV8 : Siamo all’ultima recita della stagione. Sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi, andrà in scena l’ultimo spettacolo del Mondiale 2018 della Formula Uno. In uno degli scenari più affascinanti, tra luci a festa e tecnologia di ultima generazione che emerge ovunque, il Circus vuol regalare agli appassionati grandi emozioni per salutarli degnamente e dare appuntamento all’anno venturo. I giochi sono fatti. Il britannico Lewis ...

Le emozioni di Alonso (e non solo) alla vigilia di Abu Dhabi : Dopo 310 GP disputati, quello di Abu Dhabi sarà l'ultima presenza di Fernando Alonso in F1 – almeno per il momento, perché mai ipotecare il futuro e non è detto che un giorno non lo rivedremo nel Circus, come lui stesso non esclude. Una lunga corsa la sua, che dal GP di Australia 2001 l'ha […]

Ricercatore britannico condannato all'ergastolo per spionaggio ad Abu Dhabi : Uno studente britannico è stato condannato all'ergastolo per spionaggio dal tribunale di Abu Dhabi . Matthew Hedges, 31enne dottorando all'Università di Durham, nel nordest dell'Inghilterra, venne arrestato all'aeroporto di Dubai il 5 maggio scorso, al ritorno dagli Emirati Arabi Uniti dopo aver fatto delle ricerche sulla politica estera e strategia di sicurezza del Paese. Lo ha reso noto il portavoce della famiglia del ragazzo.Il ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi 2018. Tutto quello che c'è da sapere : Quale set up aerodinamico per Yas Marina? Lo Yas Marina Circuit, nella capitale degli Emirati Arabi, è una pista da medio/alto carico aerodinamico. Oltre ad avere lunghi rettilinei, presenta numerose ...

Formula 1 - GP Abu Dhabi 2018. L'analisi tecnica della stagione : La lotta Mercedes " Ferrari non solo in pista Se da un lato, anche quest'anno, Mercedes si è aggiudicata entrambi i titoli mondiali, dall'altro ha perso lo status di dominatrice che aveva nelle ...

F1 Abu Dhabi - Vettel : «Curve 2 e 3 sono speciali» : YAS MARINA - 'Siamo qui ad Abu Dhabi per l'ultimo round della stagione, benvenuti!' . Sebastian Vettel svela i segreti del circuito di Abu Dhabi dove domenica si correrà l'ultimo Gran Premio della ...

Abu Dhabi : per la Ferrari l'ultimo GP in Rosso di Kimi Raikkonen : L'ultima tappa di una stagione lunghissima terminerà la notte di domenica, a Yas Marina. Ma il 2018 della F1 in pista non finisce con il weekend di Abu Dhabi: martedì e mercoledì, infatti, la pista ospiterà l'ultima sessione di test, che è già un passo nel futuro, destinata al collaudo e allo sviluppo delle gomme […]

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : Ferrari - serve una svolta in vista del 2019. Nelle ultime gare Cavallino retrocesso a terza forza : Siamo all’atto conclusivo. Sta per calare il sipario sulla stagione 2018 di Formula Uno. I verdetti sono stati già emessi: il britannico Lewis Hamilton e la Mercedes sono campioni del mondo. Ad Abu Dhabi, sul tracciato di Yas Marina, si correrà con motivazioni diverse, non finalizzate al punteggio di una graduatoria ma alla soddisfazione personale. Lo spirito competitivo di ogni pilota sarà benzina per il proprio motore, per regalare ...

Ultima fermata Abu Dhabi. Che non vorremmo rimpiangere : Diamo un po' di cifre: i 10% di tutte le riserve di petrolio del mondo è di proprietà di Abu Dhabi. A differenza della sorella Dubai, indipendente ormai dai profitti del petrolio dal 2011, Abu Dhabi avrà riserve di oro nero fino al 2080 (questo vi fa anche intuire in quanti anni ci sarà l'evoluzione […]

Formula 1 - GP Abu Dhabi 2018 : 5 curiosità sulla stagione : Hamilton-Resto del mondo 10-10. Bilancio perfetto nelle statistiche dopo il Brasile: Hamilton ha conquistato 10 pole e 10 vittorie, lo stesso numero dei suoi avversari; The Hammer vanta il doppio di ...

Abu Dhabi : in pista le mescole più morbide. E poi subito test 2019 : Il GP di Abu Dhabi chiude la stagione 2018, ma in effetti apre già quella 2019. Per questa gara sono state nominate P Zero Red supersoft, Purple ultrasoft e Pink hypersoft, le tre mescole più morbide della gamma 2018. Gli ultimi due colori saranno presenti per l'ultima volta in un fine settimana di gara, visto […]

F1 - GP Abu Dhabi 2018 : come vederlo in tv su Sky e TV8. Il palinsesto e gli orari : Il circus si trasferisce a Yas Marina dal 23 al 25 novembre per il Gran Premio di Abu Dhabi 2018, ultima prova del Mondiale di Formula Uno. Con entrambi i Mondiali già assegnati a Lewis Hamilton e alla Mercedes, l’ultimo weekend stagionale sarà utile per definire i piazzamenti finali nel Campionato e per proiettarci verso la lotta iridata della prossima annata. Il finlandese Kimi Raikkonen si appresta ad affrontare l’ultima gara ...