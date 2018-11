F1 | Alonso | «Torno solo se sono disperato»

F1 - Alonso : «Non so se torno - forse se sono disperato» : E' stato un privilegio poter gareggiare in un'era in cui c'era anche lui - ha detto il campione del mondo in carica, Lewis Hamilton, parlando dell'addio del suo ex compagno di scuderia - Se mi ...

Alonso e la sua ultima volta in F1 - ma Fernando pensa già al grande ritorno : “se vorrò troverò il modo per rientrare” : Fernando Alonso commenta la sua ultima volta da pilota di Formula Uno, lo spagnolo e le sue parole in conferenza stampa prima del Gp di Abu Dhabi L’ultimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno 2018 andrà in scena domenica, ma già da oggi i piloti si trovano ad Abu Dhabi per le conferenze stampa. Con Lewis Hamilton e la Mercedes vincitori rispettivamente del titolo mondiali piloti e del titolo mondiale costruttori, ...

Fernando Alonso rivela : “Nella prossima stagione farò la 500 Miglia e la 24 Ore di Le Mans. Possibile un ritorno in F1 nel 2020” : Fernando Alonso e il futuro. Un tema sempre interessante e sulle voci di un futuro in Indy Car e nel WEC le alternative sul tavolo per l’iberico non mancano di certo. Il due volte campione del mondo di F1 (2005-2006) è ancora in fase di riflessione relativamente ai programmi del 2019 e stando alle ultime esternazioni pubbliche non vi sarebbe l’intenzione di essere presente nell’intera stagione della categoria americana ma solo ...