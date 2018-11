F1 | Alonso | «Non so se torno | forse se sono disperato»

Fernando Alonso - GP Abu Dhabi F1 2018 : “Non mi sembra ancora vero che sarà la mia ultima gara. Sul futuro la porta non è chiusa…” : Come era assolutamente prevedibile Fernando Alonso è risultato il grande protagonistia nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi 2018. Il due volte campione del mondo ha toccato diversi argomenti, parlando del suo passato, del suo presente e, anche, del suo futuro, lasciando aperta la porta verso un possibile ritorno a determinate condizioni. Il pilota spagnolo è consapevole di ...

Le emozioni di Alonso (e non solo) alla vigilia di Abu Dhabi : Dopo 310 GP disputati, quello di Abu Dhabi sarà l’ultima presenza di Fernando Alonso in F1 – almeno per il momento, perché mai ipotecare il futuro e non è detto che un giorno non lo rivedremo nel Circus, come lui stesso non esclude. Una lunga corsa la sua, che dal GP di Australia 2001 l’ha […] L'articolo Le emozioni di Alonso (e non solo) alla vigilia di Abu Dhabi sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, ...

Formula 1 - Alonso : 'Non penso di rientrare nel 2021' : Manca meno di una settimana alla conclusione dell'avventura di Fernando Alonso in Formula 1. Se fino a qualche tempo fa il pilota della McLaren non aveva chiuso le porte a un eventuale rientro nel ...

F1 - Montezemolo e quel rimpianto chiamato Alonso “è triste che non abbia vinto il titolo in Ferrari” : L’ex presidente della Ferrari ha parlato dei trascorsi di Alonso in Ferrari, sottolineando il proprio rimpianto per non aver visto vincere il titolo allo spagnolo Un rimpianto bello e buono, un titolo sfumato nonostante una monoposto competitiva. Luca Cordero di Montezemolo non si è nascosto, l’ex presidente della Ferrari ha parlato del suo rapporto con Fernando Alonso durante il periodo congiunto trascorso a Maranello, ...

Montezemolo : sarò sempre triste che il binomio Ferrari-Alonso Non abbia funzionato : Durante il suo periodo di cinque anni con la Ferrari, Alonso ha lottato per il Campionato del Mondo ogni stagione, arrivando addirittura ad un secondo posto in tre occasioni, ma semplicemente non è ...

F1 - Alonso : «In futuro Indy 500 - ma non solo» : INTERLAGOS - Il futuro di Fernando Alonso sarà ancora ricco di gare: nel 2019 lo spagnolo lascerà la F1, ma ha già iniziato a riempire la sua agenda di appuntamenti. Innanzitutto la Indy 500, dove ha ...

F1 - Alonso : 'Ho raggiunto l'apice in Formula Uno - non posso fare meglio' : In molti hanno ipotizzato che dietro la scelta del due volte campione del mondo ci sia stata la frustrazione per non aver potuto guidare negli ultimi anni una monoposto da vertice. A precisa domanda ...

F1 - Hamilton non le manda a dire ad Alonso : “nel 2014 ha sbagliato tutto - pensava di avere il controllo e invece…” : Parlando del mercato piloti del 2014, Hamilton ha svelato alcuni errori commessi da Alonso sulla scelta del suo futuro team Una rivalità pari al rispetto che da sempre ha contraddistinto il loro rapporto, fatto di duelli ma anche strette di mano. Il feeling tra Alonso e Hamilton ha sempre vissuto di alti e bassi, caratterizzato anche da qualche frecciatina come quella lanciata adesso dal britannico. LaPresse/Photo4 Parlando della carriera ...

F1 - Lewis Hamilton sull’addio di Alonso : “Pensava di poter controllare il mercato nel 2014 e non ha avuto chance di essere in un top team” : Lewis Hamilton, campione del mondo di Formula Uno 2018, al quinto titolo iridato in carriera, in questi ultimi giorni spazia su tutti gli argomenti: dai paragoni con i mostri sacri del passato alla valutazione suoi suoi avversari, Sebastian Vettel in testa. In quest’ultimo caso il britannico ha detto la propria, intervistato da motorsport.com, anche su un pilota che nel corso della sua storia è stato suo acerrimo rivale ai tempi della ...

F1 - Lewis Hamilton sull’addio di Alonso : “Pensava di poter controllare il mercato nel 2014 e non ha avuto chance di essere in un top team” : Lewis Hamilton, campione del mondo di Formula Uno 2018, al quinto titolo iridato, in questi ultimi giorni spazia su tutti gli argomenti: dai paragoni con mostri sacri del passato alla valutazione suoi suoi avversari, Sebastian Vettel in testa. In quest’ultimo caso il britannico ha detto la propria, intervistato da motorsport.com, anche su un pilota che nel corso della sua storia è stato suo acerrimo rivale ai tempi della McLaren, ovvero ...

F1 - Fernando Alonso : “Lasciare il Circus è una mia scelta - non sono costretto a farlo. Posso essere competitivo anche in altre categorie del motosport” : Fernando Alonso è ormai avviato a salutare definitivamente il Circus della F1. Dopo quasi 20 anni (17) di militanza, lo spagnolo, attualmente pilota della McLaren, abbandonerà la massima categoria dell’automobilismo per affrontare nuove sfide. 32 GP vinti, 2 titolo iridati in bacheca, 22 pole e 310 gare completate: questi alcuni dei numeri di Alonso che, senza se e senza ma, è stato uno dei piloti che hanno maggiormente caratterizzato ...

F1 - che mazzate di Alonso a Hamilton e Vettel : lo spagnolo non risparmia nessuno! : Interrogato sulle vittorie di Hamilton e Vettel, il pilota spagnolo ha sminuito i loro risultati raggiunti in carriera-- Lewis Hamilton cinque titoli mondiali, Sebastian Vettel quattro. Numeri esaltanti che, tuttavia, non impressionano affatto Fernando Alonso, vincitore in carriera di due allori iridati. Il driver di Oviedo è stato interrogato sull’aggancio di Hamilton a Fangio, sottolineando però come sia improbabile paragonare due ...

F1 - Fernando Alonso contento a metà : “un giro non perfetto - ma siamo andati oltre i nostri limiti” : Il pilota spagnolo ha parlato dopo le qualifiche del Gp del Messico, sottolineando di essere andato oltre le aspettative della McLaren Dodicesimo posto per Fernando Alonso nelle qualifiche del Gp del Messico, un risultato che va oltre le aspettative dello spagnolo come riportato da lui stesso al termine della sessione. photo4/Lapresse “Il mio giro di qualifica non è stato così perfetto oggi. Ho avuto un po’ di sottosterzo nelle ...

Formula 1 - GP Usa. Alonso : 'Hamilton talento - certi avrebbe vinto tanto. Non pressate a Schumi Jr'. E svela la sua top 5 : Lewis Hamilton ha mostrato subito il suo talento. Sapevamo che 5 o 6 titoli sarebbero stati possibili per lui, anche se il passaggio alla Mercedes non era sembrata all'inizio una gran mossa. Ha vinto ...