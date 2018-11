Europee 2019 | ricerca Guardian | “Il 25% degli elettori pronto a votare i populisti In 20

Elezioni Europee 2019 - contro la retorica sovranista l’Ue si racconta in un portale “Ecco dove Bruxelles investe i suoi fondi” : Alla costante crescita dei consensi in favore dei cosiddetti partiti nazional-populisti l’Unione europea ha deciso di rispondere aprendosi ai cittadini e spiegando loro come Bruxelles condiziona la loro vita di tutti i giorni. È con questo intento che è nato, da un’iniziativa del Parlamento europeo, il nuovo portale online “Cosa fa l’Europa per me”, una piattaforma web con la quale ognuno dei 550 milioni di cittadini potrà verificare quali ...

Potenza. Elezioni regionali il 26 maggio 2019 insieme alle Europee : I lucani dovranno attendere il 26 maggio 2019 per eleggere i nuovi organi di Governo della Regione. Il vice Governatore

Elezioni Europee 2019 - sondaggi : in Francia il partito di Marine Le Pen supera quello del presidente Macron : È testa a testa in Francia nelle intenzioni di voto per le Elezioni europee del prossimo maggio tra il Rassemblement national e La République en marche, con il partito di Marine Le Pen in vantaggio rispetto a quello del presidente Emmanuel Macron. Secondo un sondaggio Elabe condotto per Bfmtv, il RN di Le Pen, alleata del vicepremier Matteo Salvini, raccoglie il 20% del consenso, con un aumento dello 0,5% rispetto a maggio scorso, contro il ...

Elezioni Europee 2019 - in Francia il partito di Marine Le Pen supera quello del presidente Macron nei sondaggi : È testa a testa in Francia nelle intenzioni di voto per le Elezioni europee del prossimo maggio tra il Rassemblement national e La République en marche, con il partito di Marine Le Pen in vantaggio rispetto a quello del presidente Emmanuel Macron. Secondo un sondaggio Elabe condotto per Bfmtv, il RN di Le Pen, alleata del vicepremier Matteo Salvini, raccoglie il 20% del consenso, con un aumento dello 0,5% rispetto a maggio scorso, contro il ...

Elezioni Europee 2019 - Manfred Weber sarà il candidato del Ppe : “Avremo la maggioranza all’europarlamento” : sarà il tedesco Manfred Weber a rappresentare il Partito popolare europeo alle Elezioni del prossimo maggio. Dato già per favorito, Weber ha battuto lo sfidante finlandese Alex Stubb, aggiudicandosi il 79,2% dei voti. Il tedesco è stato così designato “Spitzenkandidat“, ovvero capolista della destra europea, durante il congresso del partito a Helsinki. A maggio correrà per la successione a Jean-Claude Juncker alla guida della ...

Elezioni Europee 2019 - oggi il Ppe sceglie il suo candidato : Weber favorito su Stubb E avverte Orban : “Ue fondata sui diritti” : La corsa verso le Elezioni europee di maggio 2019 parte ufficialmente da Helsinki. La capitale finlandese ospita il Congresso del Partito Popolare Europeo, la più grande famiglia politica dell’Unione. Un congresso che, oltre ad ospitare i principali leader dei partiti Popolari e dettare la linea in vista del nuovo corso europeo, eleggerà anche il suo Spitzenkandidat, colui che parteciperà alle Elezioni come candidato di punta per diventare il ...

Elezioni Europee - maggio 2019 : né con Salvini né con Calenda. Ma poi cosa resta? : Provando a fare un ragionamento nello spazio stretto del post. L’aspetto che problematizza in misura angosciante l’odierno quadro europeo, in previsione delle imminenti consultazioni elettorali nel maggio 2019, è l’evidente mancanza di opzioni terze rispetto alle attuali in campo; del tutto inaccettabili per un democratico alla ricerca di AltraPolitica: l’inseguimento demagogico di qualsivoglia spurgo reazionario dei cosiddetti sovranisti e la ...

Elezioni Europee 2019 - Salvini : “Punto su un’alleanza tra i popolari e i populisti”. Di Maio : “M5s non fa accordi con nessuno” : Qualche settimana fa non ha escluso di guidare il fronte sovranista alle europee. “È vero, amici di vari Paesi europei me lo stanno chiedendo. Maggio è ancora lontano. Vediamo, ci penso“, rispondeva in una recente intervista. In attesa di sciogliere le riserve, Matteo Salvini va oltre e mette nero su bianco la sua visione sull’Ue che verrà.”Punto su un’alleanza tra popolari e populisti, con l’esclusione dei socialisti che ...

Steve Bannon - "The Movement" scalda i motori per Europee 2019/ Vertice a gennaio : aderisce anche Bolsonaro? : Steve Bannon: "Italia centro dell’universo politico". Ultime notizie, stratega di Donald Trump sulle elezioni Europee 2019: "Così vinceranno i sovranisti"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 18:36:00 GMT)

STEVE BANNON : "ITALIA CENTRO DELL'UNIVERSO POLITICO"/ Elezioni Europee 2019 : ex stratega Trump critica Manovra : STEVE BANNON: "Italia CENTRO dell’universo politico". Ultime notizie, stratega di Donald Trump sulle Elezioni europee 2019: "Così vinceranno i sovranisti"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:36:00 GMT)

Steve Bannon : "Italia centro dell’universo politico"/ Elezioni Europee 2019 : "Così vinceranno i sovranisti" : Steve Bannon: "Italia centro dell’universo politico". Ultime notizie, stratega di Donald Trump sulle Elezioni europee 2019: "Così vinceranno i sovranisti"(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:54:00 GMT)

Elezioni Europee 2019 - King : "Attuare pacchetto anti-manipolazione"/ "Mettere al sicuro i dati personali" : Elezioni europee 2019, King: "Attuare pacchetto anti-manipolazione". Ultime notizie, il commissario Ue per l'Unione della sicurezza: "Mettere al sicuro i dati personali"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 13:20:00 GMT)

Elezioni Europee 2019 - tra i dem è corsa a candidarsi. Ma non col Pd : Nel 2004, durante il governo Berlusconi, una serie di leader dell’allora opposizione, scelsero la fuga a Strasburgo: Massimo D’Alema e Enrico Letta si dimisero da deputati, si candidarono e furono eletti al Parlamento europeo, andando a collocarsi, rispettivamente, nelle file dei Socialisti europei e dei liberaldemocratici. La storia si ripete. Ai big del Pd l’opposizione non piace molto e il Parlamento italiano più che ...

Legge di bilancio italiana darà spinta ai nazionalisti alle Europee 2019 : Ciò significa che o Bruxelles criticherà il piano italiano per l'aumento della spesa pubblica o approverà un 'percorso fiscale più flessibile' per l'economia italiana ma in ogni caso ne uscirà con le ...