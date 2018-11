ilsole24ore

: RT @Miti_Vigliero: Europa debole. Btp Italia chiude a 2,16 miliardi, delude il retail - LNaccarati : RT @Miti_Vigliero: Europa debole. Btp Italia chiude a 2,16 miliardi, delude il retail - Miti_Vigliero : Europa debole. Btp Italia chiude a 2,16 miliardi, delude il retail - RitaccoAlessan1 : RT @PatriziaRametta: NO!NON E' UN ERRORE POLITICO AVER VOLUTO OPPORSI A QUEST'EUROPA, ALTRIMENTI LA GENTE AVREBBE CONFERMATO I GOVERNI PASS… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Borse europee deboli dopo la buona performance di ieri incoraggiata anche dal recupero di Wall Street che poi però ha chiuso contrastata. Gran Bretagna erimangono sotto la lente: la prima, nell’attesa della firma sull’accordo definitivo per la Brexit, la seconda in vista del dialogo Roma-Bruxelles sulla manovra. Oggi mercato Usa chiuso per il Thanksgiving. A Piazza Affari tra le blue chips Banco Bpm è la peggiore. Euro è stabile in area 1,14 dollari...