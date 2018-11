Etna | il vulcano è ' osservato speciale'

L’Etna by Pininfarina : in arrivo la nuova spettacolare funivia che consentirà di scalare il vulcano : Nel 2020 si potrà scalare l’Etna grazie ad una funivia tutta nuova e firmata Pininfarina. L’Alto Adige le darà i natali: sarà costruita negli stabilimenti Leitner di Vipiteno, ovvero il medesimo luogo dove è stato firmato l’accordo per la sua realizzazione e sarà finanziata con capitali privati del Gruppo Russo Morosoli. Concretamente la cabinovia sarà dotata di dodici piloni lunghi 196 metri (oggi ce ne sono 20) e avrà una ...

Etna - parla l'esperto : "Il vulcano sta scivolando in mare verso Malta - previsto un collasso catastrofico" : L'Etna ha i piedi di argilla, lo confermano gli scienziati che per due anni hanno monitorati, attraverso dei transponder, i movimenti del fondale vicino al vulcano. I 535 chilometri cubi del vulcano più grande d'Europa, oltre che il più attivo, pendono pericolosamente in direzione della scarpata di

Etna e tsunami - perché l'allarme sul vulcano è solo sensazionalismo : L’Etna sta scivolando verso il mare collassando su se stesso: le osservazioni di un gruppo di scienziati pubblicate...

L’Etna vicina al collasso : il vulcano tende a scivolare verso lo Ionio : Un processo determinato da un collasso gravitazionale starebbe minando la già precaria stabilità del vulcano attivo più alto d’Europa. Questo è quanto scaturito da una ricerca condotta da un gruppo internazionale di scienziati, costituito, tra gli altri, da alcuni membri dell'Istituto Nazionale di Geofisica e vulcanologia, Sezione di Catania e Osservatorio Etneo. Pubblicato sulla rivista scientifica “Science Advances”, lo studio ha evidenziato ...

Terremoto Etna - l’INGV : “analizziamo la situazione per capire se questa scossa inciderà sulla ricarica del vulcano in atto da mesi” : L’INGV fa il punto della situazione sul Terremoto di magnitudo 4.8 delle 02:34 della scorsa notte sull’Etna, con epicentro nell’hinterland catanese tra Biancavilla, Adrano, Paternò e Belpasso. “Fino a questo momento (ore 16.00), dopo il Terremoto di questa notte, sono stati localizzati 8 eventi sismici e solo 2 hanno superato magnitudo 2.0: quello di magnitudo 2.5 delle ore 2:29 italiane e quello di magnitudo 2.3 delle ...