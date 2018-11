ESA | Space Talks | chiacchierate spaziali all’aeroporto di Francoforte

Spazio - Galileo : l’ESA sceglie Thales Alenia Space per la fase operativa della Missione di Terra e le Infrastrutture di Sicurezza : Thales Alenia Space, una joint venture Thales (67%) e Leonardo (33%), ha siglato oggi un contratto con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), che agisce per conto della ComMissione Europea (CE) e l’Agenzia Europea GNSS (GSA), per lo sviluppo e il dispiegamento della prossima versione del segmento di Terra della Missione Galileo (GMS) e l’infrastruttura di Sicurezza (GSF), congiuntamente note come WP2X. Questo contratto del valore di circa 324 ...