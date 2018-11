Eros Ramazzotti | Ghali? Mi piace molto Ha vissuto la periferia Non capisco

Eros Ramazzotti - "Vita ce n'è"/ Il nuovo album dedicato a Pino Daniele : un duetto anche con Luis Fonsi - IlSussidiario.net : Eros Ramazzotti uscirà con il suo nuovo lavoro discografico 'Vita ce n'è' domani, venerdì 23 novembre. Dal 17 febbraio prenderà il via il tour.

Il ritorno di Eros Ramazzotti : "C'è molta vita da cantare" : Ci risiamo: Eros Ramazzotti riparte alla propria maniera. Disco pieno di collaborazioni superlusso. Tour mondiale con prevendite extralarge. Si intitola vita ce n'è proprio come il singolo che da settimane passa in tutte le radio. "Sono due anni che ci lavoro sopra", spiega lui dopo aver parcheggiato vicino agli studi una delle sue moto da mille e una multa (roba da pole position al Mugello). "A parte il cielo che minaccia sempre pioggia" è il ...

Lo dedico a Pino Daniele! Eros Ramazzotti torna con un nuovo disco : "Ci siamo conosciuti a Castrocaro nel 1981", dice Pippo Baudo. "Poi ci siamo rivisti al Festival di Sanremo nel 1984 con Terra promessa e mi disse 'vai il mondo è tuo!'", risponde Eros Ramazzotti. Insieme hanno presentato il nuovo disco Vita ce n'è che esce il 23 novembre in ben 100 paesi. E lo hanno fatto in un luogo storico come il Castello Sforzesco, la Sala della Balla, tra storia e arazzi e un'atmosfera rarefatta di silenzio ed ...

Eros Ramazzotti racconta il nuovo album 'Vita ce n'è' al Castello Sforzesco : A volte predicano bene e razzolano male, sono incazzati con il mondo e se ne vanno in giro in Ferrari. Bisogna vedere chi veramente vive quella vita. Salmo mi piace per i testi, Ghali è uno che ...

Eros Ramazzotti contro i nuovi cantanti : “Ghali mi piace - alcuni non li capisco” : Eros Ramazzotti contro i nuovi cantanti: “Oggi prendi i like e diventi una star, Ghali mi piace” Eros Ramazzotti si lascia intervistare dalla rivista Grazia, a cui fa qualche rivelazione sul suo passato ma anche sui nuovi cantanti di oggi. Il noto cantante italiano sembra non apprezzare molto alcuni colleghi che approdano oggi nel mondo […] L'articolo Eros Ramazzotti contro i nuovi cantanti: “Ghali mi piace, alcuni non li ...

Eros Ramazzotti - il nuovo album Vita ce n'è e il tour in 5 continenti : «Il mio nuovo inizio - ripartiamo insieme» : Eros Ramazzotti sta per tornare: il 23 novembre esce il nuovo album Vita ce n'è, quattordici canzoni in uscita per Polydor, in lingua italiana e spagnola. La presentazione in anteprima durante la ...

Il duetto di Eros Ramazzotti e Jovanotti è In primo piano?Primi spoiler sulla collaborazione : In primo piano è il duetto di Eros Ramazzotti e Jovanotti? Queste le indicazioni che arrivano dal profilo Instagram di Marica Pellegrinelli, moglie di Ramazzotti, che avrebbe anticipato qualcosa in più sulla collaborazione in Vita ce n'è, in arrivo sul mercato a partire dal 23 novembre. Nella stories pubblicata dalla signora Ramazzotti, compare quello che potrebbe essere un ipotetico display del suo cellulare dal quale starebbe ascoltando In ...

Eros Ramazzotti compie 55 anni - gli auguri della figlia Aurora e della compagna Marica Pellegrinelli : Eros Ramazzotti compie 55 anni e riceve un pensiero speciale e molto social dalle due donne più importanti della sua vita: la figlia Aurora e l'attuale compagna, Marica...

Eros Ramazzotti compie 55 anni - gli auguri della figlia Aurora e della compagna Marica Pellegrinelli : Sei il 55enne più figo del mondo e non lo dico perché sono di parte'. Anche Marica Pellegrinelli , modella e attuale compagna di Eros Ramazzotti , ha deciso di affidare a Instagram un pensiero per i ...

Eros Ramazzotti compie 55 anni - gli auguri della figlia Aurora e della compagna Marica Pellegrinelli : Eros Ramazzotti compie 55 anni e riceve un pensiero speciale e molto social dalle due donne più importanti della sua vita: la figlia Aurora e l'attuale compagna, Marica...

Aurora Ramazzotti - i teneri auguri per papà Eros su Instagram : “Il mio amore per te va oltre ogni cosa” : Eros Ramazzotti compie 55 anni e a fargli gli auguri c’è sua figlia Aurora, che su Instagram gli ha dedicato un post pieno d’amore. Era il 1996 quando Eros dedicò alla figlia appena nata il singolo L’Aurora, che è diventato uno dei brani più amati e conosciuti del cantante romano. Da allora sono trascorsi 21 anni, l’artista non è più sposato con Michelle Hunziker, e nel 2014 è convolato a nozze con la modella Marica ...

Eros Ramazzotti compie 55 anni - dedica d'amore della figlia Aurora : 'Il mio amore per te va oltre ogni cosa' : Ramazzotti è senza alcun dubbio uno degli artisti italiani più conosciuti nel mondo, anche grazie a quella sua caratteristica che lo ha reso inconfondibile negli anni, cioè la sua voce nasale. Un ...

Eros Ramazzotti compie 55 anni. Aurora Ramazzotti dedica dolcissimi auguri per papà : Oggi, 28 ottobre, Eros Ramazzotti compie 55 anni. Tanti gli auguri dei fan, che hanno dedicato al cantante sinceri messaggi sui social. Ma l’augurio più speciale è quello che è arrivato all’artista dalla figlia Aurora.... L'articolo Eros Ramazzotti compie 55 anni. Aurora Ramazzotti dedica dolcissimi auguri per papà proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Eros Ramazzotti compie 55 anni : le parole di Marica e Aurora : Eros Ramazzotti compie 55 anni, i messaggi di Aurora e Marica Eros Ramazzotti compie 55 anni, in questa giornata di festa al suo fianco ci sono la figlia Aurora Ramazzotti e la moglie Marica Pellegrinelli. Le due donne hanno postato immagini e parole d’amore per il cantante romano. A Mezzanotte Marica ha postato una Instagram […] L'articolo Eros Ramazzotti compie 55 anni: le parole di Marica e Aurora proviene da Gossip e Tv.