Entra nel vivo il Festival di Miti contemporanei

Prismi Entra nel settore del barter - rileva 30% Two Leaders : Prismi ha acquistato una quota di minoranza, pari al 30%, dal socio di maggioranza di Two Leaders; l'operazione prevede la facoltà per Prismi di esercitare, entro il 31.12.2019, un' opzione call per ...

Fiorentina - Chiesa : 'Onorato di indossare la fascia di Astori'. E il capitano scomparso Entra nella Hall of Fame viola : Un'emozione particolare per l'attaccante, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport dall'impianto "Graziano Grazzini" del "Floriagafir 2000", dove ha supportato la calciatrice della Fiorentina Ilaria ...

Dl Sicurezza - Csm approva parere critico. Laici M5s : due astenuti e un contrario. Donati : “Entra nel campo della politica” : Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato a larga maggioranza (con 19 voti a favore, 4 contrari e 2 astenuti) il parere critico sul Dl Sicurezza. Ma si è spaccato: hanno votato sì tutti i togati, il primo presidente e il Pg della Cassazione, Giovanni Mammone e Riccardo Fuzio. Quattro Laici hanno votato contro: oltre ai due della Lega e ad Alessio Lanzi di Forza Italia, anche Filippo Donati del M5s. Gli altri due in quota ...

Entra nell’isola “vietata” per predicare il Cristianesimo : ucciso dagli indigeni : John Allen Chau, 27enne americano, aveva provato ad accedere sull'Isola di North Sentinel, difesa da un’agguerrita tribù di indigeni armati di pietre e frecce. Il suo corpo non è ancora stato recuperato: "Troppo pericoloso, studiamo una strategia" hanno fatto sapere le autorità.Continua a leggere

Ambienta SGR acquista AromataGroup ed Entra nel mondo del food : Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, ha concluso il processo di acquisizione di AromataGroup, leader nella produzione e distribuzione di aromi, ...

Milan - 6 anni fa Mexes Entrava nella storia della Champions League [VIDEO] : Sei anni fa, in occasione della gara di Champions League tra Anderlecht e Milan, il difensore francese Philippe Mexes è entrato nella storia europea dei rossoneri oltre che in quella della competizione. La vittoria in Belgio per 3-1 consentì alla squadra allora allenata da Allegri di qualificarsi agli ottavi con un turno di anticipo, ma quello che più impressionò in quel match fu lo splendido gol del centrale con la maglia numero 5. Su ...

Formula 1 - Alonso : 'Non penso di riEntrare nel 2021' : Manca meno di una settimana alla conclusione dell'avventura di Fernando Alonso in Formula 1. Se fino a qualche tempo fa il pilota della McLaren non aveva chiuso le porte a un eventuale rientro nel ...

Polignano a Mare - paese di Domenico Modugno - tornelli e ticket da 5 euro per Entrare nel centro storico per la festa del Natale : Sabato 17 novembre è stata infatti inaugurata la rassegna " Meraviglioso Natale ", che ha portato in città spettacoli di luce e un abete di 18 metri d'altezza , che dovrebbe essere il più grande di ...

Polignano : ticket di 5 euro per Entrare nel villaggio di Natale : scoppia la polemica : Con l'avvicinarsi del Natale, si moltiplicano, in tutta Italia iniziative a tema. Talvolta, però, questi eventi sono accompagnati da polemiche e malumori, proprio come sta accadendo in questi giorni a Polignano a Mare, importante destinazione turistica della provincia di Bari. Il motivo? L'amministrazione comunale, in occasione dell'iniziativa "Meraviglioso Natale", ha deciso di introdurre un ticket di 5 euro a persona per accedere, attraverso ...

A Polignano a Mare ticket da 5 euro per Entrare nel villaggio di Natale : L'iniziativa, nel comune in cui è nato Domenico Modugno, è stata presa in concomitanza con l'avvio del cartellone 'Meraviglioso Natale': mercatini, attrazioni, spettacoli, ma sopratutto luci d'...

Gf Vip - Deianira Entra nella Casa perché "Giulia è stata tradita dal suo fidanzato" : Manca soltanto qualche ora alla messa in onda della nuova puntata del Gf Vip e in arrivo sembrano esserci tantissime novità. nella Casa più spiata d'Italia, infatti, dovrebbero entrare due vip del ...

Entrano nel recinto ed incendiano l'auto di una coppia di docenti : misteriosa intimidazione - indaga la polizia : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori Festival di Sanremo Salento movida Web Tv Salento da ...

Le notizie del giorno – Dirigente Entra nello spogliatoio ed insulta guardalinee : Episodio incredibile che si è verificato negli ultimi giorni nel campionato di Serie D e che potrebbe portare pesanti conseguenze. E’ infatti arrivata la stangata del giudice sportivo in relazione alla gara sospesa Salernum Baronissi-Sanmaurese, in programma nello scorso weekend al Figliolia, la decisione è stata quella di infliggere lo 0-3 a tavolino più 320 euro di multa ed una gara a porte chiuse, squalificato inoltre fino al 15 gennaio ...

