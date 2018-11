Emorragia del gatto di Brosio | Eleonora Daniele interrompe il collegamento live video

Blastingnews

(Di giovedì 22 novembre 2018) Attimi di panico nella diretta del 21 novembre di Storie Italiane: uno degli argomenti affrontati in trasmissione è stato il tema molto discusso delle Madonnine che perdono sangue dagli occhi, ma ad un tratto, attirata dal trambusto di casa, decide di ridare la linea al giornalista incon la madre da casa sua.appare con una vistosa macchia di sangue, causata dal suoSushi (il nome dell'animale è proprio quello di un piatto della cucina giapponese), probabilmente dovuta ad un'. Il giornalista, noto anche per la sua forte fede, urla di chiamare subito un veterinario per il suo micio insieme alla spaventatissima madre. A quel punto la conduttrice ha bruscamente interrotto la linea, promettendo al contempo di ritornare sull'argomento poco dopo per dare notizie in merito.Le condizioni deldi PaoloPoco dopo Paolo ...