Emanuela Orlandi | le ossa ritrovate in Nunziatura non sarebbero le sue

Vaticano - le ossa non sono di Emanuela Orlandi : Non sarebbero di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori le ossa ritrovate a Villa Giorgina, sede della Nunziatura Apostolica di via Po: dai primi accertamenti è emerso che quei resti umani risalgano a più di cento anni fa. Le due giovani mai più ritrovate, invece, sono scomparse nel 1983. Ma gli esami sulle ossa continuano: il 30 novembre, a Caserta, nei laboratori specializzati, cominceranno gli esami del Carbonio 14 per individuare con esattezza ...

Emanuela Orlandi : i risultati del DNA sulle ossa si sapranno forse la settimana prossima : Dopo 35 anni, il mistero sulla scomparsa di Emanuela Orlandi (15 anni al momento della sparizione) continua imperterrito senza alcuna prova o pista da seguire. Unico dubbio, quelle ossa ritrovate presso la Nunziatura apostolica di Roma, all'interno dell'abitazione dell'ex custode. I risultati del DNA estrapolato dai frammenti ossei in questione saranno disponibili a metà della settimana prossima, quando gli addetti ai lavori termineranno le ...

Ossa in Nunziatura - parla Pietro Orlandi : 'I papi sanno che cosa è successo a Emanuela' : In una intervista avvenuta qualche giorno fa [VIDEO] a La Storia Oscura, programma radiofonico su Radio Cusano Campus diretto da Fabio Camillaci, Pietro Orlandi ha riferito che i papi che si sono succeduti nel tempo dal 1983 anno della scomparsa di Emanuela Orlandi ad oggi sapevano e sanno che fine abbia fatto la giovane cittadina vaticana. Con tutta probabilita' la Chiesa è anch'essa interessata alla vicenda del ritrovamento delle Ossa nella ...

Caso Orlandi : una fonte della Santa Sede avrebbe associato Emanuela alle ossa rinvenute : Come oramai è risaputo, lo scorso 29 Ottobre sono stati scoperti alcuni frammenti ossei [VIDEO] presso la Nunziatura Apostolica di via Po a Roma. I mass media, in un primo momento, avevano collegato seppur senza fonti concrete tali ossa alla scomparsa di due minorenni avvenuta presso la Capitale ad inizio anni '80: Emanuela Orlandi e Mirella Gregori entrambe 15enni al momento della sparizione. Di recente, Pietro Orlandi fratello di Emanuela che ...

Vaticano - caso Emanuela Orlandi - il fratello : 'Il Papa sa cosa è successo' : Nella sede della Nunziatura Apostolica, in via Po a Roma, continuano gli accertamenti sulle ossa ritrovate. In molti hanno fin da subito pensato che potessero appartenere a Emanuela Orlandi, la ragazza che scomparse nel nulla nel 1983. Del caso si è parlato ultimamente anche su Radio Cusano Campus, in una trasmissione a cui ha partecipato il fratello di Emanuela, Pietro. L'uomo ha accusato il Papa di conoscere la verita' sulla scomparsa della ...

Chi l'ha visto? Anticipazioni : Federica Sciarelli torna sul caso di Emanuela Orlandi : L'appuntamento si concentrerà nuovamente sul caso di Emanuela Orlandi, la giovane scomparsa nel lontano 1983.

Intervista a Pietro Orlandi : "Se quelle ossa sono di Emanuela - per me mia sorella muore in quell'istante" : Dopo 35 anni di misteri e silenzi, il fratello di Emanuela non si arrende: "Continuerò a cercare la verità"

Chi l’ha visto anticipazioni 7 novembre : Emanuela Orlandi - si attende DNA : Chi l’ha visto anticipazioni 7 novembre – Il programma di Rai 3 ritorna nella prima serata di mercoledì con nuovi approfondimenti. Particolare spazio verrà dato ancora una volta a Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, i due casi di scomparsa dell’83 non ancora risolti. Le anticipazioni di Chi l’ha visto si concentrano in particolare sulle ultime notizie riguardo alle ossa ritrovate alla Nunziatura di Roma. Chi l’ha ...

Emanuela Orlandi - trovate altre ossa in Nunziatura : anche un cranio : Caso Orlandi, col passare dei giorni si susseguono i colpi di scena su questo 'cold case' italiano. Oggi, sono state trovate altre ossa nel corso di un nuovo sopralluogo della polizia alla Nunziatura apostolica di via Po a Roma. Sopralluogo deciso perché mancavano gli arti inferiori dello scheletro recuperato. Ma quello restituito oggi dallo scavo sono reperti ancora più significativi: si tratta di parte di un cranio e di mandibola.--Quanti ...