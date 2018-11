Elia Fongaro | dopo le critiche al Gf Vip il bacio con Jane mette a tacere Signorini

Grande Fratello Vip 2018 : il bacio tra Jane Alexander e Elia Fongaro (video) : prosegui la letturaGrande Fratello Vip 2018: il bacio tra Jane Alexander e Elia Fongaro (video) pubblicato su Gossipblog.it 23 novembre 2018 00:58.

Elia Fongaro triste per l’uscita di Jane. Signorini lo punzecchia : Jane Alexander eliminata: Alfonso Signorini provoca Elia Fongaro Jane Alexander è stata la prima eliminata di questo appuntamento del Giovedì sera con il Grande Fratello Vip. L’attrice è rimasta profondamente dispiaciuta della sua uscita dalla casa più spiata d’Italia, così come è apparso dispiaciuto anche Elia Fongaro nel saperla fuori dal programma. Alfonso Signorini, a cui nulla sfugge, ha chiesto all’ex velino biondo di ...

Cecchi Paone choc : "Non solo Basile. Avevo anche un debole per Elia Fongaro" : Il triangolo no, non l'avevamo considerato. Alessandro Cecchi Paone, ospite di Federica Panicucci a "Mattino Cinque", ripercorre la sua avventura breve, ma intensa al GFVip 3 e si lascia andare a una ...

Mattino 5 : Alessandro Cecchi Paone avrebbe avuto un debole per Elia Fongaro : Alessandro Cecchi Paone, ospite di "Mattino 5", ha confessato che, durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, ha avuto un debole per Fabio Basile, lasciando anche intendere un interesse puramente estetico per Elia Fongaro Federica Panicucci, dopo aver accolto in studio la marchesa Daniela Del Secco d'Aragona, nella puntata del 22 novembre ha ospitato anche altri tre ex gieffini: Fabio Basile, Alessandro Cecchi Paone ed Elia ...

Alessandro Cecchi Paone innamorato di Elia Fongaro? La confessione : Mattino 5: Alessandro Cecchi Paone confessa di avere un debole per Elia Alessandro Cecchi Paone è stato messo di fronte a Elia Fongaro e Fabio Basile oggi. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 3 è stato ospite pochi minuti fa di Federica Panicucci a Mattino Cinque. Il conduttore si è raccontato nel salotto di Canale5, confrontandosi con Basile e Fongaro, sottolineando di essere intenzionato a fare le sue scuse alle Donatella. Cecchi ...

GF Vip - la confessione di Jane che spiazza Elia Fongaro : 'Mi manca il mio ex fidanzato' : Le emozioni al Grande Fratello Vip 3 non mancano mai e nel corso delle ultime ore si è tornati a parlare di Jane Alexander e della sua storia d'amore nata in casa con il modello Elia Fongaro. La Alexander, per vivere la sua favola d'amore con Elia tra le mura domestiche di Cinecittà, ha gettato all'aria la sua storia d'amore navigata con il fidanzato Gianmarco. Eppure in queste ore Jane avrebbe ammesso di avere nostalgia del suo fidanzato, ...

Deve risolvere i suoi problemi! Elia Fongaro nell'occhio del ciclone per Jane Alexander : L'ex velino, dopo aver fatto parlare di sé per la liaison nella casa del Grande Fratello Vip con Jane Alexander, torna alla ribalta delle cronache con delle affermazioni che avrebbero generato più di una polemica tra i fan della coppia.Durante una puntata di Mattino 5, Elia non avrebbe voluto prendere un posizione precisa riguardo alla storia con l'attrice romana e avrebbe sottolineato: «Sono tante le donne che mi cercano adesso. Jane? Deve ...

Elia Fongaro sull’uscita al GF Vip : “Sono un personaggio scomodo” : Elia Fongaro è stato recentemente intervistato da Mediaset Extra, nello spezzone dedicato al GF Vip. Durante lo spazio concessogli, all’ex velino biondo di Striscia la Notizia è stato chiesto se secondo lui l’avere una storia con una donna impegnata al di fuori del reality show di canale 5, Jane Alexander, lo avesse in qualche modo penalizzato, inducendo il pubblico da casa ad eliminarlo. Elia ha prontamente risposto di no, affermando che ...

Domenica live - la reazione dell'ex di Jane Alexander dopo il bacio con Elia Fongaro : il gesto drastico : A Domenica live con Barbara D'Urso, l'ex compagno di Jane Alexander, Gianmarco Amicarelli, ha raccontato la sua reazione davanti al primo bacio tra la sua ex ed Elia Fongaro dentro la casa del Grande ...