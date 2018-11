protezionecivile.gov

: EFDRR, grande attenzione in Europa sulla comunicazione del rischio - ProCivRozzano : EFDRR, grande attenzione in Europa sulla comunicazione del rischio - ProCivBastia : #NewsDPC:November 22, 2018 EFDRR, grande attenzione in Europa sulla comunicazione del rischio -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Il Governo svedese ha infatti dedicato al tema una brochure 'If crisis or war comes' inviata a tutte le famiglie in quanto tra la popolazione è diffusa l'idea che il mondo sia poco sicuro a causa dei ...