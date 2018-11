Edin Dzeko allontana la data del ritiro | “ho ancora qualche anno buono”

sportfair

(Di giovedì 22 novembre 2018)ha parlato coi tifosi della Roma attraverso una live chat sui social, il campione bosniaco hato l’ipotesiha avuto quest’oggi una sorta di confronto con i tifosi della Roma. Un “faccia a faccia” social, nel quale il calciatore bosniaco ha risposto alle domande dei supporters giallorossi, con alcuni argomenti molto interessanti venuti fuori. Un tifoso ha chiesto quali idee avessesul futuro, in chiave: “Non sto pensando al, hobuono. Mi sentomolto bene, quindi spero che questo momento continui il più a lungo possibile. Lavoro sodo sia prima che dopo l’allenamento per rimanere al top della condizione e per evitare possibili infortuni,fa non era così“.ha parlato anche del rapporto coni giovani e del suo ruolo da chioccia in casa ...