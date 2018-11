Ecco le 10 auto più richieste

Autostrada A13 Bologna - chiusure notturne. Ecco dove e quando : Bologna, 20 novembre 2018 " chiusure notturne in vista, sulla A13 Bologna-Padova, per consentire alcuni lavori di pavimentazione. In particolare, dalla mezzanotte alle 4 di giovedì 22 novembre, ...

Tassa automobilistica - Bollo - Ecco la riforma del ministro Costa : In arrivo la riforma del Bollo. Dopo 12 anni dalla norma che, nel 2006, introdusse una piccola progressività basata sulla classe di emissioni (fino alle Euro 4, ché le Euro 5 e 6 erano ancora lontane), nel 2019 potrebbe essere la volta della parametrazione sulla base delle emissioni di anidride carbonica, ossia dei consumi, vista la diretta proporzionalità che lega questi due dati. Lo ha lasciato capire oggi a Roma il ministro dellAmbiente ...

Roma - domenica blocco delle auto : Ecco quali potranno circolare : domenica 18 novembre sarà vietata la circolazione nella Capitale: ecco le fasce orarie, le zone interessate dal divieto e i...

Trapani - l’auto è bloccata sui binari. Ecco cosa accade quando passa il treno : Un uomo a bordo di un Fiat Doblò è rimasto incastrato lungo i binari del passaggio a livello di Triglia Scaletta, in prossimità di Petrosino nel trapanese. L’uomo disperatamente cerca di segnalare l’ostacolo per far fermare il treno regionale 26669 partito dalla stazione di Mazara del Vallo. Il convoglio non potendo arrestare la sua corsa travolge l’auto, ma per miracolo il conducente che si trova a pochi passi dal mezzo rimane ...

Shade è l'eccezione del rap : Ecco il suo autoironico 'Truman' : Shade è l'esponente rap più 'normale' che c'è e proprio per questo è difficile catalogarlo. In molti, addirittura, non lo considerano neanche un rapper. E, in effetti, Vito , questo il vero nome, si ...

“Drive Up” : nuovo programma dedicato al mondo dell’automotive su Italia 1 : Ecco quando : nuovo magazine in arrivo su Italia 1: si tratta di Drive Up, un programma interamente dedicato al mondo dei motori ideato da Mediaset e Quattroruote Una bella novità in arrivo su Italia 1. Da sabato 10 novembre dalle ore 13.50 il nuovo magazine “Drive Up” interamente dedicato al mondo dei motori ideato da Mediaset e dal mensile Quattroruote. ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata. Drive Up su Italia 1 Si chiama ...

Lo “schermo nero” allunga l’autonomia degli smartphone Android con schermo AMOLED - Ecco come impostarlo : Se la batteria del vostro smartphone Android con schermo AMOLED o OLED dura troppo poco, ecco un trucco che potrebbe tornarvi utile. Utilizzate la cosiddetta “Dark Mode”, ossia quell’impostazione che porta i colori dell’interfaccia su tonalità nere. Il motivo è che secondo i dati appena presentati all’Android Dev Summit conclusosi ieri a Mountain View (California), i colori scuri assorbono meno corrente rispetto a ...

Auto : Ecco come il governo colpirà i furbetti delle targhe estere : Multe salate per chi immatricola in un Paese straniero un veicolo, ma risiede in Italia: si potrà arrivare anche alla confisca del mezzo

Limite di velocità in autostrada a 150 km/h - sanatoria per Imu e Tasi : Ecco le nuove proposte della Lega : La proposta viene direttamente dalla Lega, in particolare dal presidente della commissione Trasporti della Camera, Alessandro Morelli e prevede di aumentare il Limite di velocità in autostrada fino a ...

Ecco le novità di Vodafone per gli indennizzi automatici : Vodafone ha apportato novità agli indennizzi automatici che devono essere riconosciuti ai consumatori in caso di controversie per ritardi nell’attivazione di servizi L'articolo Ecco le novità di Vodafone per gli indennizzi automatici proviene da TuttoAndroid.

Auto elettriche 2019 : Ecco le principali novità : Per maggiori approfondimenti Autore Gruppo di Acquisto Auto elettriche Categoria Scienza e Tecnologia

Auto della malavita : Ecco quali sono le macchine letali usate dai più cattivi [FOTO] : Rapine ed inseguimenti sono solo alcuni dei terribili episodi che hanno visto come protagoniste le speciali Autovetture utilizzate dai criminali più celebri I criminali più famosi del mondo sono stati spesso accompagnati da Automobili altrettanto letali che hanno accompagnato queste persone nei loro terribili misfatti. Tra questi troviamo senza dubbio il boss della Mafia per eccellenza, ovvero l’italo-americano Al Capone che utilizzava per ...

Ragusa - auto come ariete per svaligiare negozi : sgominata banda delle spaccate. Ecco come agivano : Rubavano auto vecchie e robuste con sistemi di sicurezza obsoleti e le usavano come ‘ariete’ per sfondare gli infissi in vetro o le saracinesche di negozi da svaligiare. E’ la tecnica della ‘spaccata’ utilizzata da una banda sgominata dalla Polizia di Ragusa che ha arrestato cinque persone in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. La squadra mobile di Ragusa e il commissariato di ...

Giù auto e investimenti - consumi fermi. Ecco perché l'industria ha smesso di trainare l'Italia : Lo zero nella casella del Pil del terzo trimestre non è stato un fulmine a ciel sereno, le previsioni degli addetti ai lavori si spingevano al massimo a ipotizzare un +0,1%. Che il momento sia grave è ...