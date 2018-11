Ecco cosa c' è da imparare dal caso Cina vs Dolce & Gabbana

Chiara Ferragni - l'albero di Natale è costosissimo : Ecco cosa ha di così particolare : Mancano ancora settimane al Natale ma Chiara Ferragni e Fedez non hanno voluto aspettare il classico 8 Dicembre per preparare il loro albero di Natale. I Ferragnez, infatti, hanno già...

Chiara Ferragni - l'albero di Natale è costosissimo : Ecco cosa ha di così particolare : Chiara Ferragni è la settima donna più influente al mondo in fatto di moda, ma se venisse assegnato un premio per la donna che prepara per prima l'albero di Natale sarebbe senz'altro in vetta alla ...

La nuova vita di Wanna Marchi e figlia Stefania Nobile : sparite dalla tv - Ecco cosa fanno oggi : “D’accordo?!?”. Impossibile aver dimenticato l’urlo di battaglia di Wanna Marchi. È un po’ che non si vede in tv la regina delle televendite che, insieme e sua figlia, Stefania Nobile, negli anni scorsi è balzata agli onori della cronaca italiana perché accusata di truffa e poi condannata a due anni e sei mesi di reclusione. Che fine hanno fatto le due ex ‘teleimbonitrici’? Hanno partecipato all’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show e ...

Svelato segreto della lingua dei gatti : Ecco cosa è in grado di fare - Curiosità - news ed informazioni : ... ad esempio, come quelli utili per un corretto funzionamento della soft robotics, la scienza dei robot morbidi.

Silvia - la volontaria rapita in Kenya - la pista islamista. Sequestro per soldi e fuga in Somalia. Ecco cosa non torna : Non si esclude che dietro al rapimento in Kenya di Silvia Costanza Romano ci siano gli Shabaab, movimento di ispirazione qaedista. Intelligence e diplomazia prevedono una trattativa non breve. L’ostaggio potrebbe essere stato passato ad altri gruppi

GFVIP. Jane Alexander ripensa a Gianmarco. Le mancherà fare l’amore con lui. Ecco cosa ha detto : Il ‘Grande Fratello Vip’ ha segnato senz’altro una svolta per Jane Alexander. E non solo professionale, visto che la modella ed attrice non aveva mai partecipato prima ad un reality show, ma soprattutto sentimentale,... L'articolo GFVIP. Jane Alexander ripensa a Gianmarco. Le mancherà fare l’amore con lui. Ecco cosa ha detto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Appello in rete per fare i regali di Natale ai figli - ma fioccano le critiche : Ecco cosa è successo : Manca poco a Natale ma per molte famiglie, provate dalle difficoltà economiche, non sarà facile far felici i propri figli che, come da tradizione, aspettano con ansia la mattina del 25 dicembre per scartare i regali. Troppi genitori fanno fatica ad arrivare a fine mese e, nonostante i sacrifici e il tirare la cinghia tutti i giorni, trovare i soldi per esaudire i desideri dei loro bambini è impresa impossibile. Per questo motivo, per non ...

Manovra - l’UE boccia - Ecco cosa potrebbe accadere all’Italia : Manovra, arriva la bocciatura come previsto ecco cosa potrebbe accadere al nostro paese Come previsto, la Commissione europea ha bocciato la Manovra del governo italiano per il 2019. Ma cosa accadrà ora? La decisione di oggi è il primo passo verso l’apertura di una procedura per debito eccessivo nei confronti del governo italiano. l’UE ha ribadito quanto scritto il 23 ottobre: la Manovra contiene una deviazione dagli impegni «particolarmente ...

MotoGp - Marquez e quel retroscena su Valentino Rossi : “Ecco cosa ha fatto durante il gala della Dorna” : Il pilota della Honda ha parlato del rapporto con Valentino Rossi, svelando di aver ricevuto i complimenti dal pesarese durante il gala della Dorna Un rapporto tornato quasi normale, dopo gli attriti degli ultimi mesi. Valentino Rossi e Marc Marquez pare abbiano trovato un equilibrio, con l’obiettivo di evitare le situazione venutesi a creare soprattutto dopo il Gp dell’Argentina. / AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE Il finale di ...

MotoGp – Test Valencia - Bagnaia euforico : “sono andato bene! Ecco il lavoro che abbiamo fatto e su cosa devo migliorare” : Bagnaia soddisfatto ed euforico al termine della sua prima esperienza in MotoGp: le parole del campione del mondo di Moto2 al termine dei due giorni di Test a Valencia L’esordio di PEcco Bagnaia in MotoGp è stato soddisfacente per il giovane campione del mondo di Moto2. Il pilota italiano dell’Academy VR46 è stato tra i protagonisti delle due giornate di Test IRTA a Valencia. Un primo impatto positivo con la categoria regina ...

Manovra - le prossime tappe | Ecco cosa rischia l'Italia con la procedura di infrazione e le contromosse (tra cui la vendita degli immobili) : Le possibili sanzioni vanno da una multa fino a 9 miliardi di euro al congelamento dei fondi strutturali. Il governo prepara le contromosse, tra cui si ipotizza la vendita degli immobili dello Stato

Paolo Brosio e il gatto Ecco cosa è successo in diretta tv : Paolo Brosio è sotto choc durante la trasmissione “Storie italiane” condotta da Eleonora Daniele, c’è stato un momento di paura a causa di un’emorragia del gatto di Paolo Brosio. Il giornalista era in collegamento dalla casa della madre e, dopo aver preso in braccio il gatto, si è accorto che qualcosa non andava. Dopo quasi un’ora di trasmissione, nella quale si stava parlando di miracoli e di statue che piangono ...

Salvini Premier - con Berlusconi alleato. Ecco cosa ha detto Salvini oggi e il Cavaliere : Una nuova ipotesi di formazione di governo di centrodestra con Berlusconi e Salvini Premier: ultime notizie e possibile scenario

Dall'infrazione alle sanzioni : Ecco cosa rischia l'Italia ora : Il giorno del giudizio è oggi. Ma il vero giudizio di Bruxelles, semmai arriverà, tarderà non poco tempo. Questo perché le procedure e i tempi non sono mai stati rapidi quando si è trattato di sanzionare i paesi dell'Ue. Ma quindi cosa succederà oggi? Con molta probabilità, come spiega Il Sole24 ore, la Commissione pubblicherà un'altra opinione negativa sul Documento programmatico di bilancio. E domani da Bruxelles dovrebbe arrivare anche il ...